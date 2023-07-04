Россия не получила по зубам за ГЭС: что Запад говорит Москве о возможном подрыве ЗАЭС
Российские террористы могут подорвать Запорожскую АЭС в ночь на 5 июля и обвинить в этом Украину. Кремль мог получить жесткие предупреждения от Запада о недопустимости подобных действий.
Такое мнение 24 Каналу озвучил глава аналитико-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбарчук. По его словам, Россия не была наказана за подрыв Каховской ГЭС.
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"Россия не получила по зубам за подрыв Каховской дамбы. Мы помним эту "взвешенную" позицию, что нужно провести расследование, кто это мог быть, посмотреть сценарий участия обеих сторон. Мы думали, что это откровенное издевательство, но на Западе мне до сих пор говорили о проведении расследования", – рассказал он.
Россия не пустила на территорию международных наблюдателей и не была наказана за террористический акт.
Кремль мог получить предупреждение
Олег Рыбарчук убежден, что Россия проиграла ситуацию информационно. Ведь Украина уже не раз заявляла, что происходит на ЗАЭС. Есть данные от разведок, постоянно измеряется радиация.
Речь идет о ядерной безопасности. У меня есть ощущение, что Кремль уже получил возможные и невозможные предупреждения о недопустимости таких действий. В англоязычном твиттере я читал, что в случае провокации ветры сейчас склонны на территорию России. Поэтому нет смысла,
– сказал аналитик.
По его мнению, из-за того, что зло осталось безнаказанным после подрыва Каховской ГЭС, сейчас террористы угрожают Запорожской АЭС.
"Как говорят чиновники НАТО, это уже будет удар не только по Украине, но и по всему миру. Сколько еще таких вещей должно произойти, чтобы НАТО проснулось и мир начал реагировать, я не знаю", – добавил Рыбарчук.
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Вероятный теракт на ЗАЭС: что известно
- Российские телеграмм-каналы начали распространять ИПСО, что Украина якобы может атаковать территории Запорожской АЭС беспилотниками и высокоточным дальнобойным оружием. Пропагандисты заявляют, что для этого могут использовать ОТРК "Точка-У", а ракеты к комплексу "будут начинены радиоактивными боеголовками".
- Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов подчеркнул, что новые вбросы российской пропаганды относительно ситуации на Запорожской АЭС – это примитивная и лживая ИПСО. Информация о том, что Украина может атаковать территорию ЗАЭС беспилотниками, конечно, не соответствует действительности.
- В Управлении стратегических коммуникаций ВСУ предупредили, что на энергоблоках Запорожской АЭС заметили предметы, похожие на взрывчатку. Это может свидетельствовать о возможной подготовке провокации на территории станции.
- В Никопольской РВА призвали украинцев не паниковать. Глава района Евгений Евтушенко подчеркнул, что если решение о теракте на ЗАЭС будет принято, то оккупантам позвонят по телефону и отдадут приказ в последний момент. Он отметил, что существует вероятность того, что этот приказ не будет выполнен.
- Евтушенко заверил, что в районе Запорожской АЭС все находятся на местах, а также мониторится безопасная и радиационная ситуация на самой станции. Он подчеркнул, что в случае аварии жители региона будут проинформированы о всех необходимых действиях, которые нужно выполнить.