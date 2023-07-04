Россия не получила по зубам за ГЭС: что Запад говорит Москве о возможном подрыве ЗАЭС

Российские террористы могут подорвать Запорожскую АЭС в ночь на 5 июля и обвинить в этом Украину. Кремль мог получить жесткие предупреждения от Запада о недопустимости подобных действий.

Такое мнение 24 Каналу озвучил глава аналитико-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбарчук. По его словам, Россия не была наказана за подрыв Каховской ГЭС.

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"Россия не получила по зубам за подрыв Каховской дамбы. Мы помним эту "взвешенную" позицию, что нужно провести расследование, кто это мог быть, посмотреть сценарий участия обеих сторон. Мы думали, что это откровенное издевательство, но на Западе мне до сих пор говорили о проведении расследования", – рассказал он.

Россия не пустила на территорию международных наблюдателей и не была наказана за террористический акт.

Кремль мог получить предупреждение

Олег Рыбарчук убежден, что Россия проиграла ситуацию информационно. Ведь Украина уже не раз заявляла, что происходит на ЗАЭС. Есть данные от разведок, постоянно измеряется радиация.

Речь идет о ядерной безопасности. У меня есть ощущение, что Кремль уже получил возможные и невозможные предупреждения о недопустимости таких действий. В англоязычном твиттере я читал, что в случае провокации ветры сейчас склонны на территорию России. Поэтому нет смысла,

– сказал аналитик.

По его мнению, из-за того, что зло осталось безнаказанным после подрыва Каховской ГЭС, сейчас террористы угрожают Запорожской АЭС.

"Как говорят чиновники НАТО, это уже будет удар не только по Украине, но и по всему миру. Сколько еще таких вещей должно произойти, чтобы НАТО проснулось и мир начал реагировать, я не знаю", – добавил Рыбарчук.

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