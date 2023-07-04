Таку думку 24 Каналу озвучив голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибарчук. За його словами, Росія не була покарана за підрив Каховської ГЕС.
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"Росія не отримала по зубах за підрив Каховської дамби. Ми пам'ятаємо цю "виважену" позицію, що треба провести розслідування, хто це міг бути, подивитися сценарій участі обох сторін. Ми думали, що це відверте знущання, але на Заході мені досі говорили про проведення розслідування", – розповів він.
Росія не пустила на територію міжнародних спостерігачів та не була покарана за цей терористичний акт.
Кремль міг отримати попередження
Олег Рибарчук переконаний, що Росія програла ситуацію інформаційно. Адже Україна вже неодноразово заявляла, що відбувається на ЗАЕС. Є дані від розвідок, постійно вимірюється радіація.
Мовиться про ядерну безпеку. У мене є відчуття, що Кремль вже отримав можливі і неможливі попередження про неприпустимість таких дій. В англомовному твітері я читав, що у випадку провокації вітри зараз схильні на територію Росії. Тому нема сенсу,
– сказав аналітик.
На його думку, через те, що зло залишилось непокараним після підриву Каховської ГЕС, зараз терористи погрожують Запорізькою АЕС.
"Як говорять чиновники НАТО, це вже буде удар не тільки по Україні, а й по всьому світу. Скільки ще таких речей має відбутися, щоб НАТО прокинулось і світ почав реагувати, я не знаю", – додав Рибарчук.
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Ймовірний теракт на ЗАЕС: що відомо
- Російські телеграм-канали почали поширювати ІПСО, що Україна нібито може атакувати території Запорізької АЕС безпілотниками та "високоточною далекобійною зброєю". Пропагандисти заявляють, що для цього можуть використати ОТРК "Точка-У", а ракети до комплексу "будуть начинені радіоактивними боєголовками".
- Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов наголосив, що нові вкиди російської пропаганди щодо ситуації на Запорізькій АЕС – це примітивна і брехлива ІПСО. Інформація щодо того, що Україна нібито може атакувати територію ЗАЕС безпілотниками, звичайно, не відповідає дійсності.
- В Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ попередили, що на енергоблоках Запорізької АЕС помітили предмети, схожі на вибухівку. Це може свідчити про можливу підготовку провокації на території станції.
- У Нікопольській РВА закликали українців не панікувати. Очільник району Євген Євтушенко наголосив, що якщо рішення про теракт на ЗАЕС буде прийнято, то окупантам зателефонують та віддадуть наказ в останній момент. Він зазначив, що існує ймовірність того, що цей наказ не виконають.
- Євтушенко запевнив, що в районі Запорізької АЕС всі перебувають на місцях, а також моніториться безпекова та радіаційна ситуація на самій станції. Він наголосив, що у випадку аварії жителі регіону будуть проінформовані про всі необхідні дії, які треба виконати.