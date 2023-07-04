Таку думку 24 Каналу озвучив голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибарчук. За його словами, Росія не була покарана за підрив Каховської ГЕС.

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"Росія не отримала по зубах за підрив Каховської дамби. Ми пам'ятаємо цю "виважену" позицію, що треба провести розслідування, хто це міг бути, подивитися сценарій участі обох сторін. Ми думали, що це відверте знущання, але на Заході мені досі говорили про проведення розслідування", – розповів він.

Росія не пустила на територію міжнародних спостерігачів та не була покарана за цей терористичний акт.

Кремль міг отримати попередження

Олег Рибарчук переконаний, що Росія програла ситуацію інформаційно. Адже Україна вже неодноразово заявляла, що відбувається на ЗАЕС. Є дані від розвідок, постійно вимірюється радіація.

Мовиться про ядерну безпеку. У мене є відчуття, що Кремль вже отримав можливі і неможливі попередження про неприпустимість таких дій. В англомовному твітері я читав, що у випадку провокації вітри зараз схильні на територію Росії. Тому нема сенсу,

– сказав аналітик.

На його думку, через те, що зло залишилось непокараним після підриву Каховської ГЕС, зараз терористи погрожують Запорізькою АЕС.

"Як говорять чиновники НАТО, це вже буде удар не тільки по Україні, а й по всьому світу. Скільки ще таких речей має відбутися, щоб НАТО прокинулось і світ почав реагувати, я не знаю", – додав Рибарчук.

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