Действительно ли Россия ночью планирует подорвать Запорожскую АЭС: что говорят в разведке

В сети начали распространять новую ИПСО, что якобы Украина в ночь на 5 июля может атаковать Запорожскую АЭС беспилотниками. Российские пропагандисты заявляют, что это, мол, может повлечь за собой взрыв.

Из-за новых вбросов российской пропаганды украинцы начали беспокоиться, что оккупанты ночью 5 июля действительно могут подорвать станцию. Кроме того, ходят слухи, что Россия может пойти на такой шаг, ведь практика, к сожалению, показала, что захватчики часто обвиняют Украину в том, что планируют сделать сами. Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов в эксклюзивном комментарии 24 Каналу объяснил, почему россияне начали вбрасывать новые фейки.

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Повышение градуса ядерного шантажа

В ГУР МО отметили, что новые вбросы российской пропаганды относительно ситуации на Запорожской АЭС – это примитивная и лживая ИПСО. Информация, что Украина может атаковать территорию ЗАЭС беспилотниками, конечно, не соответствует действительности. Юсов подчеркнул, что подобные фейки связаны с несколькими аспектами.

С одной стороны, это ответ на широкую информационную кампанию, которую Украина ведет в мире по освещению преступлений российских оккупантов на территории Запорожской АЭС и других объектов критической инфраструктуры. Кроме того, наша страна постоянно освещает факты, которые могут свидетельствовать о подготовке очередного теракта, например, уничтожения Каховской ГЭС.

Однако, с другой стороны, по словам Юсова, такие информационные кампании и ИПСО действительно могут проводиться как подготовка и информационное прикрытие для настоящих террористических действий.

Но пока каких-либо существенных изменений на станции мы не наблюдаем. Впрочем, стоит отметить, что станция продолжает находиться под контролем оккупантов. Она незаконно захвачена, ряд объектов на станции заминированы, и да – существует риск, что государство-террорист может пойти на эскалацию ситуации и завершить подготовку к теракту. Но речь идет о повышении градуса ядерного шантажа, проведении ИПСО с целью посеять панику в украинском обществе и деморализовать украинских защитников,

– подчеркнул Юсов.

Кроме того, в разведке акцентируют, что Россия действительно вывезла часть персонала "Росатома", работавшего на территории Запорожской АЭС. Однако о полном выводе этих образований, которые помогают оккупантам удерживать контроль над ЗАЭС, пока речь не идет.

Юсов заявил, что все эти шаги являются составной частью мер, которые оккупанты активизировали по подготовке к возможному теракту. В ГУР подчеркнули, что россияне активизировались после подрыва Каховской ГЭС, минирование которой было проведено еще в прошлом году. С того времени Украина начала информировать об этом как своих граждан, так и международное сообщество. В настоящее время правительство приводит факты, в том числе фото и видео фиксации пребывания грузовиков с оружием и взрывчаткой на территории Запорожской АЭС. Но после подрыва россиянам ГЭС эти действия возобновились и стали носить более комплексный характер. В частности, россияне заминировали бассейн-охладителя на территории станции. И вывод части персонала – связанная с этим история.

Собственно, с одной стороны – это повышение градуса ядерного шантажа, с другой – это действительно может свидетельствовать о подготовке такого сценария, как террористический акт со стороны оккупантов. Но сейчас речь идет именно о шантаже,

– заявили в разведке.

Какую ИПСО распространяет роспропаганда

Российские телеграм-каналы начали распространять ИПСО, что Украина якобы может атаковать территории Запорожской АЭС беспилотниками и высокоточным дальнобойным оружием. Пропагандисты заявляют, что для этого могут использовать ОТРК "Точка-У", а ракеты в комплекс "будут начинены радиоактивными боеголовками".

Кроме того, им снова примерещилась "грязная бомба". Россияне врут, что якобы в ночь на 5 июля также могут атаковать территорию ЗАЭС "боеприпасом с радиоактивными отходами". Оккупанты фантазируют, что "отходы" якобы вывезли из Южно-Украинской АЭС.

Как реагируют в ОП на российскую ИПСО

Советник по вопросам коммуникаций Руководителя ОП Дария Заровна подчеркнула, что российская ИПСО о якобы обстреле украинскими защитниками Запорожской АЭС – это традиционная тактика преступников.

"Российская ИПСО о подготовке обстрела Силами обороны ЗАЭС – это традиционная тактика преступника перед подготовкой собственной провокации. Россия никогда не меняет методику. Они поступали так же перед 24 февраля 2022 года, также в подобной манере врали о Каховской ГЭС и обвиняли нас. Так работает их пропагандистская машина. Впрочем, именно Россия сейчас готовит провокации и все их фейки как на ладони", – отметили в ОП.

На энергоблоках ЗАЭС – предметы, похожие на взрывчатку

В Управлении стратегических коммуникаций ВСУ предупредили, что на энергоблоках Запорожской АЭС заметили предметы, похожие на взрывчатку. Это может свидетельствовать о возможной подготовке провокации на территории станции.

По оперативной информации, сегодня на внешней кровле третьего и четвертого энергоблоков ЗАЭС были размещены посторонние предметы, похожие на взрывные устройства. Их подрыв не может повредить энергоблоки, но может создать картинку обстрелов со стороны Украины. Об этом и дезинформируют российские СМИ и телеграм-каналы,

– отметили в ВСУ.

Отмечаем, что ВСУ не нарушают нормы международного гуманитарного права, отслеживают и контролируют ситуацию и готовы действовать при любых условиях.