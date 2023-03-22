Вероятный запуск БпЛА: в Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу

Российские оккупанты не прекращают терроризировать мирные украинские города. Ночью 22 марта в Киеве и ряде областей раздается воздушная тревога.

В нескольких областях Украины ночью 22 марта была объявлена воздушная тревога.

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Сирены раздаются в ряде областей

Сирены прозвучали в Киеве в 00:05. По данным мониторинговой группы Monitor, на Севере тревога объявлена из-за неустановленных воздушных объектов, предварительно БпЛА.

В Киевской военной областной администрации предупредили об угрозе атаки дронами. Там подчеркнули, что силы ПВО начеку.

Жителей Киевской области призывают находиться в безопасных местах до завершения сигнала "воздушная тревога".

По состоянию на 00:25 воздушную тревогу объявили в:

Киевской области;

Черниговской области;

Сумской области;

Полтавской области.

Непрерывная тревога продолжается в Луганской области и временно оккупированной АР Крым.

Ни в коем случае не игнорируйте сообщения о воздушной тревоге. Обязательно спускайтесь в укрытие или пользуйтесь правилом "двух стен". Ведь в результате российских обстрелов с начала войны пострадали или погибли многие мирные украинцы – захватчики часто атакуют именно жилые районы ради террора гражданского населения.