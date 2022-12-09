Верьте только мне, – Путин цинично прокомментировал проблемы в русской армии
Ни для кого не секрет, что положение в русской армии, мягко говоря, не очень хорошо. Мобилизированных оккупантов без подготовки, снаряжения, иногда и еды бросают умирать за интересы Путина.
Поскольку поток жалоб не прекращается, неудовольствие россиян растет. Поэтому, когда у россиян появился случай, они спросили своего лидера на пресс-конференции в Бишкеке напрямую: "как так"? Об этом сообщили росСМИ, сообщает 24 канал.
К теме России сложно финансировать войну: в Минобороны объяснили, как деморализуют неправильные приоритеты
Верить можно только царю
Так, российская журналистка отметила, что от российского "пушечного мяса" не прекращаются сообщения и запросы военкорам и волонтерам. Им не хватает не то, что экипировки, говорится и о медицине, ведь "расходники очень быстро заканчиваются".
И все это – на фоне постоянных заверений Путина, что проблемы в российской армии решаются или уже решены. "Кому верить? Отчетам минобороны или бойцам из передовой?" – спросила журналистка.
Верить никому нельзя, только мне можно,
– ответил он.
Путин попытался оправдаться
Однако чтобы его ответ не походил на попытку избавиться от раздражительной мухи, он попытался объяснить более развернуто. По его словам, он с минобороны России сотрудничает регулярно, и его постоянно уверяют, что этих проблем становится все меньше.
Но проблемы еще далеко не решены. Но это вопрос времени. Самые острые, я думаю, уже закрыты,
– сказал Путин.
Из его слов следует, что нехватка даже еды для его же солдат – это не самый острый вопрос. Сами как-то там справятся.
Проблемы россиян на фронте
- С обеспечением российской армии все достаточно плохо, и это не секрет. Так, недавно стало известно, что некоторым из мобилизованных выдают очень поврежденные шлемы и бронежилеты. Более того, полученную каску можно было бы буквально раздолбать рукой.
- Также в русской армии плюют на медицинское обеспечение военных. Они мало того, что должны "потрошить" свои аптечки, да еще и раны им рекомендуют тампонировать обычными женскими тампонами и прокладками.
- В Институте изучения войны отметили, что из-за отсутствия должного вооружения и достаточного количества учений российские мобилизованные массово погибают на войне в Украине.