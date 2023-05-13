В России 13 мая оказалось "нелетным днем". За несколько часов оккупанты потеряли 2 вертолета Ми-8, а также истребители Су-24 и, вероятно, Су-35. Из-за этого в российских соцсетях разгорелся большой скандал, сообщает 24 Канал.

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Хит-парад самоликвидации не понравился россиянам

Пропагандисты с падения первого вертолета Ми-8 замалчивали ситуацию. Версии событий постоянно отличались друг от друга, а официально сбивание никто не хотел подтверждать. Из-за информационного вакуума у россиян началась настоящая истерика – каких только теорий они не придумали.

Видео с момента падения вертолета опубликовали в сети очевидцы. Они утверждали, что упал якобы "украинский вертолет", а российская "ПВО" оградила их от атаки. Но впоследствии выяснилось, что разбился российский вертолет. После этого у россиян началась истерика.

В сети распространялась информация, что сбили якобы ракету, но на опубликованных кадрах четко видно, что это вертолет. Некоторым россиянам, очевидно, надоело, что их держат за дураков, а потому начали ругаться. Российские власти принялись обвинять во лжи, а военных – в "дружеском огне".

У некоторых кровожадных кремлевских поклонников даже появилась идея о якобы прекращении так называемой "спецоперации".

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