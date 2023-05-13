В России 13 мая оказалось "нелетным днем". За несколько часов оккупанты потеряли 2 вертолета Ми-8, а также истребители Су-24 и, вероятно, Су-35. Из-за этого в российских соцсетях разгорелся большой скандал, сообщает 24 Канал.
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Хит-парад самоликвидации не понравился россиянам
Пропагандисты с падения первого вертолета Ми-8 замалчивали ситуацию. Версии событий постоянно отличались друг от друга, а официально сбивание никто не хотел подтверждать. Из-за информационного вакуума у россиян началась настоящая истерика – каких только теорий они не придумали.
Видео с момента падения вертолета опубликовали в сети очевидцы. Они утверждали, что упал якобы "украинский вертолет", а российская "ПВО" оградила их от атаки. Но впоследствии выяснилось, что разбился российский вертолет. После этого у россиян началась истерика.
В сети распространялась информация, что сбили якобы ракету, но на опубликованных кадрах четко видно, что это вертолет. Некоторым россиянам, очевидно, надоело, что их держат за дураков, а потому начали ругаться. Российские власти принялись обвинять во лжи, а военных – в "дружеском огне".
У некоторых кровожадных кремлевских поклонников даже появилась идея о якобы прекращении так называемой "спецоперации".
Больше истерики россиян – в карусели:
За несколько часов оккупанты потеряли 4 воздушных судна
- Утром 13 мая в сети начали распространяться кадры падения вертолета в Брянской области. Пропагандисты сначала утверждали, что причиной аварии стало "возгорание двигателя", однако впоследствии опубликовали кадры, на которых видно, как российская ПВО сбивает вертолет.
- Впоследствии в сети появились кадры падения еще одного вертолета Ми-8 и снова в Брянской области. Однако, что стало причиной падения, россияне умалчивают.
- Но на этом "самолетопад" не закончился. Через некоторое время стало известно, что в Брянской области упал и истребитель Су-34. Предварительно известно, что экипаж погиб, а пилот и штурман смогли катапультироваться.
- Сейчас сетью распространяется информация о падении еще одного истребителя – Су-35. Пропагандисты пытаются скрыть этот факт, однако российские "военкоры" уже подтвердили в соцсетях падение еще одного самолета.
- Официально власти на инциденты не реагируют и никак не комментируют потерю сразу 4 воздушных судов. Но пропагандисты уже раскручивают теорию о причастности якобы "украинской ДРГ". А вот факты, что суда могла сбивать российская ПВО, – игнорируют.