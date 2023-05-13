Хит-парад самоликвидации: в Брянской области упал вертолет Ми-8
Утром 13 мая в Клинце Брянской области упал российский вертолет. По предварительной информации, загорелся двигатель.
Об инциденте сообщают в местных телеграмм-каналах. Россия распространяет видео падения вертолета в соцсетях, пишет 24 Канал.
Смотрите также У нас был небольшой шанс, – Залужный рассказал, как удалось потопить крейсер "Москва"
Вертолет упал в частном секторе
По предварительной информации, авиакатастрофа произошла над городом Клинцы, недалеко от границы. Этот факт уже подтвердили экстренные службы города.
Судя по обнародованным кадрам, вертолет Ми-8 несколько минут кружился в небе, а после громкого взрыва упал в частном секторе.
Ми-8 упал на частный сектор: видео
На месте падения виднеется столб густого черного дыма. Принадлежность вертолета устанавливают.
В Брянской области упал вертолет: смотрите видео
Кроме того, российские помойки говорят, что в этот момент "певео" сбивала ракету. Вероятно, оккупанты уже не в состоянии отличить вертолет от ракеты, поэтому сбивают все, что видят в небе.
Падение Ми-8: смотрите видео
Как впоследствии сообщили, вертолет упал из-за возгорания двигателя. Пока о пострадавших или жертвах информации не поступало.
В Клинцах упал российский Ми-8: смотрите видео
Вертолетопад продолжается
Впоследствии после инцидента сообщили о еще одном падении вертолета. На этот раз уже в поселке Сурецкий Муравьёв Клинцевского района. Подробностей пока не разглашали.
В Клинцевском районе тоже упал вертолет: смотрите видео
В Крыму тоже упал российский вертолет
- Напомним, что 12 мая в Джанкойском районе Крыма упал российский вертолет Ми-28. По предварительной информации, причиной крушения стал отказ техники.
- В министерстве обороны России заявили, что это был плановый учебно-тренировочный полет вертолета Ми-28. Полет производился без боекомплекта, на земле разрушений нет.
- К счастью, пилоты не пострадали, а погибли. В местных телеграмм-каналах распространили фото с места происшествия. На фотографии виднеется черный дым от пожара в результате падения вертолета.