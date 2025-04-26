Военный вертолет России нарушил воздушное пространство Польши

Российский военный вертолет в пятницу вечером нарушил воздушное пространство Польши. Об этом сообщили польские военные.

Вертолет принадлежал к Балтийскому флоту России. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Оперативное командование Вооруженных сил Польши в Х.

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Российский вертолет нарушил воздушное пространство Польши

25 апреля российский вертолет Балтийского флота ненадолго залетел в воздушное пространство Польши над Балтийским морем.

По словам военных, движение воздушного судна фиксировали и сопровождали системы радиолокации как вооруженных сил, так и Польского агентства аэронавигации.

Дежурные силы и средства противовоздушной обороны оставались в постоянной боевой готовности для обеспечения безопасности польского воздушного пространства,

– отметили в ведомстве.

В командовании подчеркнули, что инцидент имеет признаки преднамеренной проверки со стороны России на предмет готовности польских систем ПВО к быстрому реагированию.

Напомним, Россия заявила о "полном освобождении" Курской области. Украинский Генштаб опроверг заявление оккупантов.