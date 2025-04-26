Военный вертолет России нарушил воздушное пространство Польши
- Российский военный вертолет Балтийского флота нарушил воздушное пространство Польши над Балтийским морем 25 апреля.
- Польские военные считают, что это может быть преднамеренная проверка готовности польских систем ПВО к быстрому реагированию.
Российский военный вертолет в пятницу вечером нарушил воздушное пространство Польши. Об этом сообщили польские военные.
Вертолет принадлежал к Балтийскому флоту России. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Оперативное командование Вооруженных сил Польши в Х.
Смотрите также Наверное, у Путина уже есть "учебники истории" о Польше, – Зеленский
Российский вертолет нарушил воздушное пространство Польши
25 апреля российский вертолет Балтийского флота ненадолго залетел в воздушное пространство Польши над Балтийским морем.
По словам военных, движение воздушного судна фиксировали и сопровождали системы радиолокации как вооруженных сил, так и Польского агентства аэронавигации.
Дежурные силы и средства противовоздушной обороны оставались в постоянной боевой готовности для обеспечения безопасности польского воздушного пространства,
– отметили в ведомстве.
В командовании подчеркнули, что инцидент имеет признаки преднамеренной проверки со стороны России на предмет готовности польских систем ПВО к быстрому реагированию.
Напомним, Россия заявила о "полном освобождении" Курской области. Украинский Генштаб опроверг заявление оккупантов.