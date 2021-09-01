Вертолет ВМС США разбился у берегов Калифорнии

1 сентября 2021 , 09:35
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Источник:

твитер Тихоокеанского флота США

В США 31 августа упал в океан вертолет MH-60S американских Военно-морских сил. По предварительным данным, авария произошла во время обычного полета.

Вертолет взлетел с борта авианосца Abraham Lincoln и попал в катастрофу в 111 километрах от города Сан-Диего, штат Калифорния. Об этом сообщает пресс-служба Тихоокеанского флота США.

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Происходят поисково-спасательные операции с привлечением нескольких подразделений береговой охраны и флота с воздуха и на поверхности. Подробная информация будет опубликована по мере доступности,
– говорится в сообщении.

Стоит отметить, что пока нет информации о пострадавших во время аварии.

  • Не указывают в твиттере Тихоокеанского флота США и о причинах инцидента.
Справка. MH-60S – модификация вертолета SH-60 Seahawk, разработанная для ВМС США.
  • На вооружении американских моряков находятся более 500 вертолетов этого типа.

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Автор: Олег Васьків