Вертолет ВМС США разбился у берегов Калифорнии
Источник:твитер Тихоокеанского флота США
В США 31 августа упал в океан вертолет MH-60S американских Военно-морских сил. По предварительным данным, авария произошла во время обычного полета.
Вертолет взлетел с борта авианосца Abraham Lincoln и попал в катастрофу в 111 километрах от города Сан-Диего, штат Калифорния. Об этом сообщает пресс-служба Тихоокеанского флота США.
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Происходят поисково-спасательные операции с привлечением нескольких подразделений береговой охраны и флота с воздуха и на поверхности. Подробная информация будет опубликована по мере доступности,
– говорится в сообщении.
Стоит отметить, что пока нет информации о пострадавших во время аварии.
- Не указывают в твиттере Тихоокеанского флота США и о причинах инцидента.
- На вооружении американских моряков находятся более 500 вертолетов этого типа.
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