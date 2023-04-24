"Агрессия не российская, а ваша": в Киево-Печерской лавре снова отличились заявлениями

В Киево-Печерской Лавре представители УПЦ МП в очередной раз отметились высказываниями. Одна из верующих начала отрицать российскую агрессию на территории Украины.

Не стесняясь камеры, женщина сказала, что не считает, что агрессия на территории нашего государства "российская". Зато заявила, что это наша агрессия. А оккупанты, мол, отвоевывают свою территорию.

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Они отвоевывают свою территорию. Агрессия – ваша! Не русский,

– заявила женщина.

Когда прихожане московского патриархата напомнили, что за отрицание российской агрессии может последовать уголовная ответственность, женщина заявила, что ей все равно.

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19 апреля правоохранители задержали 4 верующих УПЦ МП, совершавших хулиганство на территории Киево-Печерской лавры. В частности, прихожане сломали защитные ролеты и двери одного из корпусов заповедника. Одной из ожесточенных защитниц УПЦ МП является Виктория Кохановская, ей уже избрали меру пресечения.

Напомним, женщина тоже известна своими антиукраинскими заявлениями.

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Комиссия Министерства культуры в пятницу последний раз осматривала помещение Национального заповедника Киево-Печерская лавра. Зафиксировали много интересного – разрушение объектов святыни, несоблюдение правил пожарной безопасности и вероятно – подпольный бизнес.