Об этом 24 Каналу рассказал военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко, отметив, что россияне активизировали свои действия на нескольких направлениях. Однако они могут изменить свои планы. Напомним, что Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что противник фактически начал наступательные действия в Сумской и Харьковской областях.

К теме Россияне продвинулись на нескольких направлениях, а украинцы возле Курахово: обзор фронта от ISW

Враг пытается искать другие варианты

Мусиенко отметил, что исходя из концентрации сил и средств врага, основное направление его удара будет одно. Остальные направления будут отвлекающими – с целью сковывания подразделений украинских войск, а также оттягивания резервов и недопущения их к перемещению в направлении основного удара.

Противник будет размывать свои силы и средства, и это не настолько плохо, как могло бы быть, ведь тогда он не сможет сосредоточить большой ударный кулак,

– подчеркнул военнослужащий Сил ТрО ВСУ.

Обратите внимание! BBC Украина пишет о том, что основным направлением российского наступления остается Донецкая область, а именно – Покровск – Мирноград и Краматорск – Славянск – Константиновка. Однако, чтобы начать наступление на Краматорск – Славянск – Константиновку, врагу нужно окончательно захватить Часов Яр и Торецк.

Россияне, по его словам, пытались это делать на Сумщине, но украинские защитники, проведя оборонительные операции, сорвали их замысел.

На сегодня противник пытается искать другие варианты. Это может быть Запорожская, Харьковская области. Хотя мне кажется, что основным направлением удара будет все же Донецкая область,

– предположил он.

На остальных направлениях будут происходить фланговые удары и операции, чтобы, вероятно, отвлечь внимание украинских сил. А целью весенне-летней кампании 2025 года, по мнению Мусиенко, будет попытка захватить Славянск, Краматорск и всю агломерацию в северной части Донецкой области.

Вот поэтому враг активизировался и на Лиманском направлении две недели назад и давит в район Боровой, а также пытается выйти на реку Оскол, – отметил Александр Мусиенко.

Поэтому цели россиян особо не изменились. Он добавил, что просто направление их удара может быть изменено с Покровского направления на Лиманское.

Что происходит в Донецкой области: смотрите на карте

Отметим, что в ГПСУ рассказали, что наиболее угрожающая ситуация сейчас в Сумской и Харьковской областях. На Харьковщине враг наступал еще в 2024 году: на Волчанск и Липцы. А на Сумщине оккупанты пытаются создать "серую зону" и перебросить боевые действия на украинскую территорию. Однако это врагу не удается.