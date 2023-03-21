"Прорвать сухопутный мост в Крым": в НАТО рассказали, каким видят весеннее контрнаступление ВСУ

Подготовка к контрнаступлению ВСУ, которое ожидается весной – летом, активно продолжается. Ближайшие 6 месяцев станут решающими в войне.

Об этом заявил в интервью Bild чиновник НАТО. Он не сомневается в том, что оружие, которое сейчас предоставляет Запад, будет использовано уже в мае, чтобы вытеснить российскую армию с Юга и Востока Украины.

Смотрите также Когда Путин окажется в Гааге, почему Россия не выйдет из-под санкций: что пишут западные СМИ

Мы готовимся к наступлению весной или летом. Ближайшие 6 месяцев станут ключевым периодом в войне не только для Украины, но и для союзников,

– заявил он.

Где будут наступать ВСУ

Он также рассказал о возможных "эпицентрах" украинского контрнаступления, но добавил, что должен быть очень осторожным из соображений безопасности.

По его словам, Россия "справедливо" прогнозирует, что в основном украинские наступления будут происходить в Луганской и Запорожской областях.

К теме Зайдет основное "железо" и поедет на фронт: когда ВСУ будут готовы к контрнаступлению

Главная цель – деоккупация Крыма

Представитель НАТО отметил, что дальнейшие наступательные действия Вооруженных Сил Украины он не может комментировать. Их следует понимать либо как отвлечение российских войск, либо как реальную цель усилий по освобождению украинских территорий.

Он отметил, что цель наступления на Юго-Востоке страны – "прорвать сухопутный мост в Крым".

Актуально о контрнаступлении ВСУ