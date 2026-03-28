Россия планировала стратегические операции на 8 направлениях фронта: генерал сказал, что пошло не так

После потепления пехотным подразделениям стало легче выполнять часть операций на фронте. Россияне хотели использовать погоду для усиления штурмовых действий, но им это не удалось.

Стоит только вспомнить, что враг десятки раз отчитывался о якобы захвате Покровска. Как отметил 24 Каналу генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж, ситуация действительно сложная, но Вооруженные Силы противостоят оккупантам.

Почему весеннее наступление России проваливается?

"Враг пытался провести тактические и стратегические операции как минимум на 8 направлениях от Слобожанщины до Гуляйполя, Херсона. То есть по всей линии фронта", – добавил генерал армии.

Украина имеет успехи на юге и на Днепропетровщине, там известно об освобождении части территорий. Такие действия подтверждают, что у россиян есть серьезные проблемы, осенняя, зимняя, а теперь весенняя кампании – проваливаются. Одна из ключевых причин заключается в отсутствии глубоких, системных, профессиональных резервов.

На приоритетных направлениях мы проводим контрудары, враг несет потери. За неделю Россия теряет около 11 тысяч уничтоженных или раненых бойцов. Это колоссальное количество,

– подчеркнул Николай Маломуж.

Для Кремля такие потери являются серьезной проблемой, их пытаются как-то компенсировать, но перспектив для глобальных операций нет. Можем говорить только о локальных продвижениях. Более того, освобождение территории показывает, что Украина имеет модель действий, стратегический план.

Обратите внимание! С начала контрнаступления на юге Украина деоккупировала около 470 квадратных километров территории. Главнокомандующий ВСУ заверил, что украинское войско продолжит уничтожать врага. Он отметил, что такие успехи – результат нестандартных действий военных.

Украина наносит успешные удары

Силы обороны атакуют тылы противника. Говорится о центрах управления, учебные центры, места хранения техники, вооружения, систем радиолокации. Такие действия подрывают основу для операций врага.

Если мы сможем наращивать темп и масштабировать удары, тогда удастся еще больше усилить наше войско. Также важным является новые разработки, развитие ВПК. Все это позволит в перспективе уничтожать по 5 – 10 тысяч оккупантов в день.

Такая ситуация будет означать перелом в войне. К этому мы должны двигаться, и зелень на фронте россиянам точно не поможет. Силы обороны адаптированы к весне и к лету, имеем системную модель разведки,

– сказал генерал армии.

Американцы продолжают предоставлять нам информацию, работает киберразведка, агентурная, дроновая, партизанская. Это большие возможности, поэтому россияне не смогут скрыть резервы, накопления оружия. А именно они станут объектами наших атак, чтобы сломать планы России на весенне-летнюю кампанию.

