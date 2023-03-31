Военный обозреватель спрогнозировал перспективы весеннего призыва в России
Диктатор Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве. Они собираются добрать в армию еще около 150 тысяч срочников, хотя обещают, что не будут привлекать их к войне.
Об этом 24 Каналу рассказал военный обозреватель Денис Попович. По его словам, нужно все же разделять призыв 150 тысяч человек и мобилизацию. Там обещают, что их не будут привлекать к войне. Однако по всей вероятности, срочников будут заставлять подписать контракт, чтобы доставить их в оккупационные подразделения.
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В России продолжается скрытая мобилизация
Как отметил Попович, в России до сих пор идет мобилизация в скрытой форме. Они потребовали в более 40 регионов, чтобы людей вызвали в военкоматы якобы для проверки учетных данных. А там уже пытаются заставить добровольно подписать контракт для участия в войне.
Если человек будет отказываться подписывать, то к нему применят определенные меры воздействия, угрозы и т.п. Так или иначе, это будет принудительно. Но все делается скрыто, чтобы избежать возмущения среди людей, чего не хотят в Кремле,
– заметил Попович.
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Понятно, что такое войско не будет качественным. Они только размоют подразделения, имеющие боевой опыт. Однако здесь еще стоит помнить и другое – на такое количество мобилизованных требуется значительное количество офицеров, которое сможет хоть что-нибудь из этого сформировать.
Есть информация, что есть проблемы с летней формой одежды. Нужна также мотивация. Есть много случаев, когда россияне на фронте протестуют и не понимают, зачем они воюют. Нужно также вооружение, амуниция. На этом базируются выводы, что это может ослабить российскую армию. Хотя нам от этого не легче, потому что они будут давить массой,
– объяснил Попович.
Весенний призыв ослабит российскую армию – ISW
- 30 марта российский диктатор Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве. Там планируют набрать еще около 150 тысяч срочников.
- Аналитики из Института изучения войны считают, что новый весенний призыв способен снизить потенциал российской армии. Ведь у России есть достаточно ограниченный учебный потенциал.
- Если его будут выделять на подготовку срочников, которые не будут воевать в 2023 году, то в России будет меньше возможностей готовить резервистов и добровольцев.