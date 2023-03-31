Военный обозреватель спрогнозировал перспективы весеннего призыва в России

Диктатор Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве. Они собираются добрать в армию еще около 150 тысяч срочников, хотя обещают, что не будут привлекать их к войне.

Об этом 24 Каналу рассказал военный обозреватель Денис Попович. По его словам, нужно все же разделять призыв 150 тысяч человек и мобилизацию. Там обещают, что их не будут привлекать к войне. Однако по всей вероятности, срочников будут заставлять подписать контракт, чтобы доставить их в оккупационные подразделения.

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В России продолжается скрытая мобилизация

Как отметил Попович, в России до сих пор идет мобилизация в скрытой форме. Они потребовали в более 40 регионов, чтобы людей вызвали в военкоматы якобы для проверки учетных данных. А там уже пытаются заставить добровольно подписать контракт для участия в войне.

Если человек будет отказываться подписывать, то к нему применят определенные меры воздействия, угрозы и т.п. Так или иначе, это будет принудительно. Но все делается скрыто, чтобы избежать возмущения среди людей, чего не хотят в Кремле,

– заметил Попович.

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Понятно, что такое войско не будет качественным. Они только размоют подразделения, имеющие боевой опыт. Однако здесь еще стоит помнить и другое – на такое количество мобилизованных требуется значительное количество офицеров, которое сможет хоть что-нибудь из этого сформировать.

Есть информация, что есть проблемы с летней формой одежды. Нужна также мотивация. Есть много случаев, когда россияне на фронте протестуют и не понимают, зачем они воюют. Нужно также вооружение, амуниция. На этом базируются выводы, что это может ослабить российскую армию. Хотя нам от этого не легче, потому что они будут давить массой,

– объяснил Попович.

Весенний призыв ослабит российскую армию – ISW