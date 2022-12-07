Весной ВСУ будут в Донецке, Луганске, Севастополе, – Данилов

7 декабря 2022, 10:02
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Алексей Данилов

Вооруженные силы Украины продолжают освобождение наших территорий. Весной они обязательно зайдут в Донецк, Луганск и Севастополь.

Так считает секретарь СНБО Алексей Данилов. По его словам, зима станет ключевым этапом в борьбе за независимость Украины.

Внимание ВСУ зимой должны удержать инициативу в войне: в ISW указали, как именно и почему это очень важно

6 декабря 1919 года начался Зимний поход армии УНР. 6 декабря 2022 он продолжился и закончится Украинской весной в освобожденном Севастополе, Донецке и Луганске. Зима – ключевой этап Великой войны за Независимость,
– написал Алексей Данилов.

ВСУ продолжат контратаковать зимой

  • Очевидно, что Вооруженные силы Украины должны сохранить инициативу на поле боя и продолжить контрнаступление, несмотря на погодные условия. Зима станет нашим преимуществом, ведь противник подготовлен значительно хуже – нет банальной одежды и логистического обеспечения.
  • Аналитики ISW предупредили, если Украина приостановит контрнаступление, у россиян будет 3 – 4 месяца на полное восстановление.
  • Также в Институте изучения войны объяснили, что зима – лучший сезон для механизированной войны, в то же время весна – самый плохой.
  • Впрочем, важно, чтобы союзники и дальше поддерживали Украину вооружением.
Важно! Украина стремится деоккупировать все свои территории, которые с 2014 года успела захватить Россия – включая Крым и Донбасс. Об этом наше государство предупредило западных партнеров на всех уровнях. По данным министра обороны Алексея Резникова, в так называемом клубе "Рамштайн" все это понимают и поддерживают позицию Украины по освобождению всей территории.
Автор: Анастасія Лукашевська