Весной ВСУ будут в Донецке, Луганске, Севастополе, – Данилов

Вооруженные силы Украины продолжают освобождение наших территорий. Весной они обязательно зайдут в Донецк, Луганск и Севастополь.

Так считает секретарь СНБО Алексей Данилов. По его словам, зима станет ключевым этапом в борьбе за независимость Украины.

Внимание ВСУ зимой должны удержать инициативу в войне: в ISW указали, как именно и почему это очень важно

6 декабря 1919 года начался Зимний поход армии УНР. 6 декабря 2022 он продолжился и закончится Украинской весной в освобожденном Севастополе, Донецке и Луганске. Зима – ключевой этап Великой войны за Независимость,

– написал Алексей Данилов.

ВСУ продолжат контратаковать зимой

Очевидно, что Вооруженные силы Украины должны сохранить инициативу на поле боя и продолжить контрнаступление, несмотря на погодные условия. Зима станет нашим преимуществом, ведь противник подготовлен значительно хуже – нет банальной одежды и логистического обеспечения.

Аналитики ISW предупредили, если Украина приостановит контрнаступление, у россиян будет 3 – 4 месяца на полное восстановление.

Также в Институте изучения войны объяснили, что зима – лучший сезон для механизированной войны, в то же время весна – самый плохой.

Впрочем, важно, чтобы союзники и дальше поддерживали Украину вооружением.