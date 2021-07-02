Вести Кремля: Лукашенко хочет "спасти" мир от пандемии

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в 2020 году отрицал существование коронавируса. Теперь приглашает вакцинироваться Спутником за 50 долларов за дозу.

О других курьезах, которые произошли в России по состоянию на 2 июля, – читайте далее.

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Финны привезли коронавирус из России

После матчей Евро-2020 финские болельщики заболели COVID-19 в Санкт-Петербурге. С 21 по 27 июня в Финляндии зафиксировали почти 950 случаев коронавирусной инфекции. Это на 400 случаев больше, чем за неделю до этого. По подсчетам заразился каждый девятый, посетивший в матч.

Песков до сих пор не вакцинировался

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признался, что у него нет QR-кода, чтобы посещать рестораны в Москве во время карантина. Кроме того, он до сих пор не вакцинировался "Спутником".

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Путин любит сказку про Колобка

Владимир Путин рассказал об искусстве, которое произвело на него впечатление. Он назвал "Войну и Мир" Льва Толстого и первый фортепианный концерт Петра Чайковского. Также Путин вспомнил сказку о Колобке.

Выпуск программы "Вести Кремля" за 2 июля: смотрите видео



