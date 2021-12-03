Вести Кремля: Путин вновь отметился историческими "навыками"

Владимир Путин посетил новый культурный центр. Там он начал рассказывать, что было на этом месте в XVII веке и почему-то обратил внимание на рояль.

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К теме В Кремле очень хотят "добазариться" с Западом

Вопрос агрессору

В Москве заявили, что скоро состоится пресс-конференция с главой страны-агрессором. Однако она пройдет без свободной аккредитации СМИ. Якобы из-за пандемии Кремль сам будет звать журналистов.

Путинофон для военных

Россия заявила, что разработала собственный секретный смартфон для военных и спецслужб. Разработка обошлась россиянам в миллиард рублей, а стоимость 1 смартфона тайная и не разглашается.

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Полный выпуск программы "Вести Кремля" за 3 декабря: смотрите видео