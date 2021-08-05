Вести Кремля: Россия в ожидании идеальных выборов – без ОБСЕ
Источник:"Вести Кремля" на 24 канале
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе впервые за почти 30 лет не направит наблюдателей на выборы в Россию. Москва объяснила такое решение тяжелой эпидемиологической ситуацией в государстве.
Подробнее о других курьезах, которые произошли в России по состоянию на 5 августа – узнайте в программе.
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Лукашенко мстит за санкции
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко решил заполучить своих соседей, в частности Литву, с помощью мигрантов. За 2020 год границу Литвы и Беларуси пересекли 74 нелегала, а за 2 летних месяца 2021 года – более 2,5 тысячи.
Введение налога на мясо в России
Спецпредставитель президента России Дмитрий Песков допустил введение налога на мясо для сдерживания изменений климата. Поэтому, мол, появится другое отношение к животноводству.Больше выпусков программы "Вести Кремля" можно посмотреть по ссылке.
Выпуск программы "Вести Кремля" за 5 августа 2021 года: смотрите видео