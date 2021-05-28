Вести Кремля: Шойгу показал Путину "музей Сатаны"

Сергей Шойгу показал Владимиру Путину, как будет выглядеть главный музей армии России. С первого взгляда его форма напоминает звезду, однако со второго – символ сторонников Сатаны.

Какие еще курьезные события произошли в России по состоянию на пятницу, 28 мая – читайте в программе.

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11 миллионов за Лукашенко

Белорусский предприниматель предложил 11 миллионов силовикам за арест Александра Лукашенко. Валерий Цепкало опубликовал видео, в котором рассказал о соответствующей социальной инициативе "Все или ничего".

В стрельбе в Казани обвинили игры

11 мая в казанской школе Ильназ Галявиев устроил стрельбу, в результате которой погибли люди. Российские политики уже отметились одиозными заявлениями о том, кто виноват в инциденте. Сейчас председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин положил на родителей учеников ответственность за отсутствие охраны в школе. Уже позже президент Татарстана предложил ограничить доступ детей к онлайн-играм.

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Россияне "проверили" мимику Фургала

На допросах мимику и жесты экс-губернатора Хабаровска проанализировали с помощью компьютерных программ. Это якобы убедило следствие в вине Сергея Фургала.

Появится новый российский бренд – "Петров и Боширов"

Российская компания регистрирует бренд "Петров и Боширов". Фамилии подозреваемых в преступлениях в Европе станут названиями шампуней и средств для ухода.

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Полный выпуск программы "Вести Кремля" за 28 мая: смотрите видео