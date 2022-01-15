Вести Кремля. Сливки: Кадыров пригрозил Ингушетии
Источник:"Вести Кремля. Сливки" на 24 канале
Глава Чечни Рамзан Кадыров цинично пригрозил присоединением части земель Ингушетии к Чечне. Он также заявил, что не считает ингушских активистов людьми.
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Итоговый выпуск программы "Вести Кремля. Сливки": смотрите видео