Вести Кремля. Сливки: Кадыров пригрозил Ингушетии

Глава Чечни Рамзан Кадыров цинично пригрозил присоединением части земель Ингушетии к Чечне. Он также заявил, что не считает ингушских активистов людьми.

Какими курьезными событиями запомнилась неделя в России – узнайте в программе.

Обратите внимание Вести Кремля. Сливки: Навального готовят к фестивалю снежных скульптур

Как зовут президента Казахстана

Президент России Владимир Путин забыл имя президента Казахстана Касима-Жомарта Токаева. В сети живо обсуждают этот инцидент, ведь произошла досадная ситуация уже не в первый раз.

Скандальное заявление Жириновского

Российский политик Владимир Жириновский снова оскандалился заявлением. Он сказал, что США распадется, а их граждане будут искать убежища в других странах, в частности в Сибири.

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Факельная Захарова

Представитель МИД России Мария Захарова на пресс-конференции пыталась пошутить, перекрутив слово. Ситуация получилась довольно курьезная и абсурдная. У ее юмора – странное фекальное направление.

Валуев и пенсионерка

Пенсионерка жаловалась на бедность, а российский политик Николай Валуев ей резко ответил. Он сказал: "Не стыдно быть бедным. Стыдно быть дешёвым". Потом Валуев попросил пенсионерку не воспринимать высказывание на свой счет.

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Итоговый выпуск программы "Вести Кремля. Сливки": смотрите видео