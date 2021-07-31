Вести Кремля. Сливки: В России у автоинспектора нашли портрет в форме маршала
Источник:"Вести Кремля. Сливки" на 24 канале
У сотрудника ГИБДД Таганрога при обыске нашли портрет в форме маршала. На портрете на груди мужчины изображены десятки медалей.
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Полный выпуск программы "Вести Кремля. Сливки" за 31 июля: видео