Как вести себя на блокпостах: основные правила

27 февраля 2022 , 14:55
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Источник:

Ukraine NOW

Во время военных действий, которые уже четвертый день идут на территории Украины, важно соблюдать правила при прохождении контроля на блокпостах.

В настоящее время по всей стране устанавливаются блокпосты, которые помогут выявлять и нейтрализовать российских диверсантов, а также усложнить передвижение для техники врага.

В тему ВСУ распространили советы, как вести себя на блокпостах

Как вести себя на блокпостах

При прохождении блокпоста граждане должны:

  • снизить скорость автомобиля
  • заранее приготовить документы для проверки
  • выключить фары
  • включить аварийный свет
  • не вести видеосъемку
  • без разрешения военных не выходить из автомобиля
  • четко отвечать на вопросы военных
  • быть готовыми по требованию открыть багажник и осмотреть салон автомобиля
  • после осмотра и разрешения продолжить движение и не набирать скорость резко
Важно! В городе при отсутствии большого количества машин и людей на улицах продолжайте соблюдать правила дорожного движения и поведения в общественных местах.


Как вести себя на блокпостах / Инструкция Ukraine NOW

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Автор: Юлія Бабич