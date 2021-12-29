В Украине царит непогода: как вести себя на дорогах

В Украине ночью и почти на всей территории днем столбик термометра показывает минусовую температуру. Из-за этого на дорогах возникает гололедица, опасная как для водителей, так и для пешеходов.

На некоторых дорогах Украины 30 декабря будет гололедица, из-за этого синоптики предупредили об опасности передвижения.

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Какой будет ситуация на дорогах

29 – 30 декабря на дорогах большинства областей сохранится гололедица,

– заявили синоптики.

Кроме того, гололед прогнозируют:

в Запорожской области – 1 уровень опасности, то есть желтый;

в отдельных районах Николаевской и Донецкой областей – сильный гололед – 2 уровень опасности, то есть оранжевый.

Кстати, температура воздуха 30 декабря, по словам Натальи Диденко, в среднем днем будет достигать -1...-5 градусов. А вот в западных областях прогнозируют потепление – до +1...+5 градусов. Осадков нигде не будет, погода будет солнечной.

Как вести себя водителям во время гололеда

Управляя авто при сложной погоде, выбирайте умеренную скорость и соблюдайте безопасную дистанцию между транспортом.

и соблюдайте безопасную дистанцию между транспортом. Учитывайте особенности и состояние авто, а также дорожного покрытия. Перенесите поездку на светлое время суток.

Обращайте особое внимание на движение по эстакадам, мостам и путепроводам , поскольку именно в этих местах наиболее вероятна гололедица. Избегайте любых рискованных маневров.

, поскольку именно в этих местах наиболее вероятна гололедица. Избегайте любых рискованных маневров. Подготовьте свой автомобиль к зиме – смените летнюю резину на зимнюю.

Не выезжайте на дальние расстояния, чтобы не стать заложником непогоды. Если в дальний путь все-таки необходимо отправиться, следует иметь достаточный запас горюче-смазочных материалов и заряженную батарею мобильного телефона.



Советы водителям во время гололеда / Инфографика 24 канала

Как вести себя пешеходам во время гололеда: советы

Старайтесь не ходить под раскидистыми деревьями, а также держитесь как можно дальше от рекламных щитов и линий электропередач. Ведь порывы ветра могут повредить эти конструкции и ранить вас.

Выбирайте обувь с глубоким протектором на подошве. Ходите неторопливо, маленькими шажками, ноги расслабьте в коленях.

Не держите руки в карманах, чтобы была возможность балансировать. Когда падаете, прижимайте голову к груди, а руки – к туловищу.

Обходите здания, на которых могут быть сосульки. Ходите по тротуарам, посыпанным песком.

Людям пожилого возраста советуют иметь трость с резиновым наконечником.

Не перебегайте проезжую часть дороги.

Если вы упали и через некоторое время почувствовали боль в голове, тошноту, боль в суставах, образовались опухоли на мягких тканях – срочно обратитесь к врачу. В противном случае могут возникнуть осложнения с плохими последствиями.



Советы пешеходам во время гололеда / Инфографика 24 канала

Несколько лайфхаков для обуви во время гололедицы

Спасатели советуют смастерить или же приобрести на подошвы и каблуки вашей обуви "ледоступы". Также можно прикрепить на каблук перед выходом кусок поролона (по размерам каблука) или лейкопластыря.

Можно натереть наждачной бумагой подошву перед выходом, а лучше прикрепить еге на подошву (но от воды песчинки наждачной бумаги осыпаются).

Намазать на подошву клей типа "Момент" и поставить обувь на песок, после этого можно смело выходить на улицу.

Спасатели отметили, что лучшее для льда – подошвы из микропористой или другой мягкой основы и без больших каблуков.

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Лайфхак для обуви во время гололедицы / Инфографика 24 канала