В Украине царит непогода: как вести себя на дорогах
Источник:ГСЧС
В Украине ночью и почти на всей территории днем столбик термометра показывает минусовую температуру. Из-за этого на дорогах возникает гололедица, опасная как для водителей, так и для пешеходов.
На некоторых дорогах Украины 30 декабря будет гололедица, из-за этого синоптики предупредили об опасности передвижения.
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Какой будет ситуация на дорогах
29 – 30 декабря на дорогах большинства областей сохранится гололедица,
– заявили синоптики.
Кроме того, гололед прогнозируют:
- в Запорожской области – 1 уровень опасности, то есть желтый;
- в отдельных районах Николаевской и Донецкой областей – сильный гололед – 2 уровень опасности, то есть оранжевый.
Кстати, температура воздуха 30 декабря, по словам Натальи Диденко, в среднем днем будет достигать -1...-5 градусов. А вот в западных областях прогнозируют потепление – до +1...+5 градусов. Осадков нигде не будет, погода будет солнечной.
Как вести себя водителям во время гололеда
- Управляя авто при сложной погоде, выбирайте умеренную скорость и соблюдайте безопасную дистанцию между транспортом.
- Учитывайте особенности и состояние авто, а также дорожного покрытия. Перенесите поездку на светлое время суток.
- Обращайте особое внимание на движение по эстакадам, мостам и путепроводам, поскольку именно в этих местах наиболее вероятна гололедица. Избегайте любых рискованных маневров.
- Подготовьте свой автомобиль к зиме – смените летнюю резину на зимнюю.
- Не выезжайте на дальние расстояния, чтобы не стать заложником непогоды. Если в дальний путь все-таки необходимо отправиться, следует иметь достаточный запас горюче-смазочных материалов и заряженную батарею мобильного телефона.
Советы водителям во время гололеда / Инфографика 24 канала
Как вести себя пешеходам во время гололеда: советы
- Старайтесь не ходить под раскидистыми деревьями, а также держитесь как можно дальше от рекламных щитов и линий электропередач. Ведь порывы ветра могут повредить эти конструкции и ранить вас.
- Выбирайте обувь с глубоким протектором на подошве. Ходите неторопливо, маленькими шажками, ноги расслабьте в коленях.
- Не держите руки в карманах, чтобы была возможность балансировать. Когда падаете, прижимайте голову к груди, а руки – к туловищу.
- Обходите здания, на которых могут быть сосульки. Ходите по тротуарам, посыпанным песком.
- Людям пожилого возраста советуют иметь трость с резиновым наконечником.
- Не перебегайте проезжую часть дороги.
Советы пешеходам во время гололеда / Инфографика 24 канала
Несколько лайфхаков для обуви во время гололедицы
- Спасатели советуют смастерить или же приобрести на подошвы и каблуки вашей обуви "ледоступы". Также можно прикрепить на каблук перед выходом кусок поролона (по размерам каблука) или лейкопластыря.
- Можно натереть наждачной бумагой подошву перед выходом, а лучше прикрепить еге на подошву (но от воды песчинки наждачной бумаги осыпаются).
- Намазать на подошву клей типа "Момент" и поставить обувь на песок, после этого можно смело выходить на улицу.
- Спасатели отметили, что лучшее для льда – подошвы из микропористой или другой мягкой основы и без больших каблуков.
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Лайфхак для обуви во время гололедицы / Инфографика 24 канала