Вести.UA: Олигархов заставят перепродать свои медиа

Президент Владимир Зеленский инициировал создание нового законопроекта для уменьшения влияния олигархов. В частности, их обяжут перепродать свои медиа "людям с безупречной репутацией".

О других курьезных событиях, которые произошли в Украине в среду, 27 мая – в программе.

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Бойко может стать президентом

После неудач Виктора Медведчука в 2021 году, разрешения на задержание нардепа Тараса Козака, "Оппозиционная платформа – за жизнь" могла распасться. Однако в партии заверили, что на следующих президентских выборах они снова будут выдвигать своего кандидата Юрия Бойко. Сейчас он входит в рейтинг и занимает третье место.

Новый образ Тимошенко

Юлия Тимошенко опубликовала в фейсбуке новое неожиданное фото. На нем она не одета в привычную для политика элегантную одежду, а стоит возле куста с цветами в спортивной форме. Депутат подписала фото и объяснила, что "спорт и красота природы – то, что вдохновляет и заряжает".

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Полный выпуск программы "Вести.UA" за 27 мая: смотрите видео