Вести.UA: "Слуги народа" принялись решать языковые вопросы

2 июня 2021 , 16:45
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"Вести.UA" на 24 канале

Депутаты от "Слуги народа" предлагают отсрочить положения языкового закона, которые касаются обязательного озвучивания фильмов на украинском языке. Члены монобольшинства также попыталась реанимировать еще один "узкоязыковой" законопроект, который позволит обучение иностранцев в украинских вузах на русском языке.

О других курьезных событиях, которые произошли в Украине по состоянию на среду, 2 июня – в программе.

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Полный выпуск программы "Вести.UA" за 2 июня: смотрите видео

 

Автор: Ігор Гаврищак