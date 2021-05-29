Вести.UA. Жир: "Экс-слуга" Шевченко восхищается Лукашенко

Евгений Шевченко, которого исключили из "Слуги народа", похвалил задержание оппозиционного журналиста Романа Протасевича. Он считает действия режима Лукашенко настоящим проявлением государственности.

Больше о курьезных событиях за неделю, которые состоялись в Украине на субботу, 29 мая – в программе.

К теме "Слуга" Шевченко, ездил к Лукашенко, похвалил задержание экс-редактора NEXTA

Илья Кива отличился новым заявлением

Илья Кива прокомментировал намерение САП конфисковать у него больше миллиона гривен за жомовую яму. Он заявил, что "эта чехарда не стоит даже выеденного лица". Впрочем политик перепутал слова "лицо" и "яйцо".

Венедиктова прокомментировала меру пресечения для Медведчука

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения для Виктора Медведчука в виде круглосуточного домашнего ареста. Генеральный прокурор Ирина Венедиктова объяснила, суд не отправил депутата под стражу, поскольку считал, что ходатайство было безальтернативное.

Обратите внимание Дело в деньгах, – Венедиктова объяснила, почему Медведчука не отправили в СИЗО

Олигархов заставят перепродать свои медиа

Владимир Зеленский инициировал создание нового законопроекта для уменьшения влияния олигархов. Согласно документу, их обяжут перепродать свои медиа "людям с безупречной репутацией".

Добкин отреагировал на отмену регионального русского языка в Харькове

В Харькове 18 мая суд отменил региональный статус русского языка. Поэтому бывший глава Харьковской ОГА Михаил Добкин обвинил городские власти в "сдаче позиций". Он заявил, что чиновники не могут и не хотят отстаивать русский язык.

Марченко "встретила" волка в лесу

Оксана Марченко опубликовала финальную серию своего сериала "Паломница" и уже объявила о новом сезоне. В этом эпизоде ​​жена Виктора Медведчука якобы "внезапно" встретила в лесу волка.

Видео Шария отправили на экспертизу

Окружной административный суд Киева 28 мая, назначил психолого-лингвистическую экспертизу видеоматериалов блогера Анатолия Шария. Это произошло во время судебного заседания по делу о запрете "Партии Шария".

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Тимошенко и Милованов поспорили в эфире

В прямом эфире программы "Свобода слова" Тимофей Милованов назвал Юлию Тимошенко "бабушкой украинской коррупции". В ответ лидер "Батькивщины" назвала советника главы Офиса Президента "грантовым мальчиком".

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Полный выпуск программы "Вести.UA. Жир" за 29 мая: смотрите видео