Більше про найкурйозніші події за тиждень, які відбулись в Україні станом на суботу, 29 травня – у програмі.

До теми "Слуга" Шевченко, який їздив до Лукашенка, похвалив затримання ексредактора NEXTA Протасевича

Ілля Кива відзначився новою заявою

Ілля Кива прокоментував намір САП конфіскувати в нього понад мільйон гривень за жомову яму. Він заявив, що "ця чехарда не варта навіть виїденого лиця". Втім політик переплутав слова "лице" та "яйце".

Венедіктова прокоментувала запобіжний захід для Медведчука

Печерського районний суд Києва обрав запобіжний захід для Віктора Медведчука у вигляді цілодобового домашнього арешту. Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова пояснила, суд не відправив депутата під варту, оскільки вважав, що клопотання було безальтернативне.

Зверніть увагу Справа у грошах, – Венедіктова пояснила, чому Медведчука не відправили в СІЗО

Олігархів змусять перепродати свої медіа

Володимир Зеленський ініціював створення нового законопроєкту для зменшення впливу олігархів. Згідно з документом, їх зобов'яжуть перепродати свої медіа "людям з бездоганною репутацією".

Добкін відреагував на скасування регіональної російської мови в Харкові

У Харкові 18 травня суд скасував регіональний статус російської мови. Через це колишній очільник Харківської ОДА Михайло Добкін звинуватив міську владу в "здачі позицій". Він заявив, що чиновники не можуть і не хочуть відстоювати російську мову.

Марченко "зустріла" вовка в лісі

Оксана Марченко опублікувала фінальну серію свого серіалу "Паломниця" і вже оголосила про новий сезон. В цьому епізоді дружина Віктора Медведчука нібито "раптово" зустріла в лісі вовка.

Відео Шарія відправили на експертизу

Окружний адміністративний суд Києва 28 травня, призначив психолого-лінгвістичну експертизу відеоматеріалів блогера Анатолія Шарія. Це сталося під час судового засідання у справі про заборону "Партії Шарія".

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Тимошенко і Милованов посперечалися в ефірі

У прямому ефірі програми "Свобода слова" Тимофій Милованов назвав Юлію Тимошенко "бабусею української корупції". У відповідь лідерка "Батьківщини" назвала радника глави Офісу Президента "грантовим хлопчиком".

Більше випусків програми "Вєсті.UA" можна переглянути за посиланням.

Повний випуск програми "Вєсті.UA. Жир" за 29 травня: дивіться відео