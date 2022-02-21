Вести.UA: Кремль проговорился о действиях на Донбассе

На заседании Совбеза России во время выступления Сергея Нарышкина что-то пошло не так. Он невнятно выразил свою позицию по поводу оккупированных территорий Донбасса и Луганщины, поэтому в ситуацию сразу вмешался Владимир Путин.

Другие курьезные события, которые произошли в Украине по состоянию на 21 февраля – узнавайте в программе.

К теме Путин выступил на Совбезе по поводу "признания" боевиков на Донбассе: главное

"Провокации" для террористов

В центре оккупированного Донецка взорвался автомобиль УАЗ. На месте происшествия сразу оказались российские пропагандисты, рассказавшие миру о "страшном теракте".

Очередной фейк России

Федеральная служба безопасности России заявила, что снаряд, якобы выпущенный с территории Украины, полностью разрушил место несения службы пограничных отрядов в Ростовской области. В Министерстве внутренних дел Украины этот фейк уже был опровергнут.

"Обнуление" Шуфрича

Журналист Юрий Бутусов и пророссийский нардеп Нестор Шуфрич устроили потасовку в прямом эфире. После конфликта они не покинули студию, а продолжили участие в программе.

Узнайте больше Бутусов и Шуфрич устроили жесткую потасовку в эфире шоу Шустера: видео из эфира

Лукашенко готов идти на войну

Александр Лукашенко заявил, что готов первым пойти на войну ради защиты своей родины. По словам самопровозглашенного президента, Беларусь сейчас находится в эпицентре обостренной ситуации, поэтому нужно делать все для ее безопасности.

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