Про інші курйозні події, які відбулись в Україні станом на 21 лютого – дізнавайтесь у програмі.

До теми Путін виступив на Радбезі щодо "визнання" бойовиків на Донбасі: головне

"Провокації" для терористів

У центрі окупованого Донецька вибухнув автомобіль УАЗ. На місці події одразу опинилися російські пропагандисти, які розповіли світу про "страшний теракт".

Черговий фейк Росії

Федеральна служба безпеки Росії заявила, що снаряд, нібито випущений з території України, повністю зруйнував місце несення служби прикордонних загонів у Ростовській області. У Міністерстві внутрішніх справ України цей фейк вже спростували.

"Обнулення" Шуфрича

Журналіст Юрій Бутусов і проросійський нардеп Нестор Шуфрич влаштували бійку у прямому ефірі. Після конфлікту вони не покинули студію, а продовжили участь у програмі.

Дізнайтеся більше Бутусов і Шуфрич влаштували жорстку бійку в ефірі шоу Шустера: відео з ефіру

Лукашенко готовий йти на війну

Олександр Лукашенко заявив, що готовий першим піти на війну заради захисту своєї батьківщини. За словами самопроголошеного президента, Білорусь зараз перебуває в епіцентрі загостреної ситуації, тож треба робити усе для її безпеки.

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Повний випуск програми "Вєсті.UA" за 21 лютого: дивіться відео