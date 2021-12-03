Вести.UA: Московский патриархат решил работать над недрами Украины

Московский патриархат расширяет владения на Тернопольщине. Они хотят увеличить бизнес и разрабатывать недра.

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Криминал на бизнес Ахметова

Генпрокурор Ирина Венедиктова после пересмотра некоторых ток-шоу сообщила, что имеет более 200 уголовных производств. Они связаны с компаниями и предприятиями олигарха Рината Ахметова.

Фейк с "украинскими шпионами"

ФСБ России хвастались тем, что поймали 2 "украинских шпионов" и 1 террориста. СБУ заявила, что это фейк и элемент информационной пропаганды.

Читайте больше СМИ нашли тех, кого ФСБ назвала "украинскими агентами"

Эксперт по госперевороту

Телеведущая Наталья Влащенко решила позвать на свое шоу Надежду Савченко. Во время эфира обсуждали государственный переворот в Украине, а Савченко уже известна своей "экспертностью" в этом вопросе.

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