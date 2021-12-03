Про інші курйозні події, які відбулись в Україні станом на 3 грудня – читайте далі.
До теми У Києві на дружину настоятеля храму впало дерево: вона загинула
Кримінал на бізнес Ахметова
Генпрокурорка Ірина Венедіктова після перегляду певних токшоу повідомила, що має понад 200 кримінальних проваджень. Вони пов'язані з компаніями і підприємствами олігарха Ріната Ахметова.
Фейк з "українськими шпигунами"
ФСБ Росії вихвалялись тим, що зловили 2 "українських шпигунів" та 1 терориста. СБУ заявила, що це фейк і елемент інформаційної пропаганди.
Читайте більше ЗМІ знайшли тих, кого ФСБ назвала "українськими агентами"
Експертка з держперевороту
Телеведуча Наталія Влащенко вирішила покликати на своє шоу Надію Савченко. Під час ефіру обговорювали державний переворот в Україні, а Савченко вже відома своєю "експертністю" у цьому питанні.
Повний випуск програми "Вєсті.UA" за 3 грудня: дивіться відео