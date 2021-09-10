Вести.UA: ОПЗЖопер Рабинович – Нео украинской "Матрицы"
Источник:"Вести.UA" на 24 канале
Депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Вадим Рабинович возмущен из-за санкций против телеканалов, которые связывают с Виктором Медведчуком. В знак протеста в эфире одного из украинских телеканалов он заклеил себе рот медицинскими пластырями.
Какие еще курьезные события произошли в Украине по состоянию на 10 сентября – смотрите в программе.
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Тищенко помолился за Лероса
"Слуга народа" Николай Тищенко и его бывший однопартиец Гео Лерос устроили потасовку в Раде. После этого Тищенко пошел в храм и поставил свечу за коллегу. Он сказал, что помолился за Лероса, чтобы тот "нашел путь истинный".
Совместное фото Авакова, Яценюка и Гройсмана
Бывшие украинские премьеры Арсений Яценюк и Владимир Гройсман находились на форуме YES Brainstorm. Вместе с ними был и экс-министр внутренних дел Арсен Аваков. Они сделали совместное фото, которое опубликовал на своей странице бывший министр.Больше выпусков программы "Вести.UA" можно посмотреть по ссылке.
Смотрите выпуск программы "Вести.UA" за 10 сентября: видео