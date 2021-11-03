Вести.UA: Разумков нашел удивительных партнеров в партию
Источник:"Вести.UA" на 24 канале
Дмитрий Разумков после увольнения с должности спикера парламента готовится к созданию собственной политсилы. По некоторым данным, он уже ведет плодотворные переговоры с Дмитрием Гордоном и Евгением Комаровским.
О других курьезных событиях, которые произошли в Украине по состоянию на 3 ноября – в программе.
К теме Разумков поделился планами о собственной политсиле и кого там ждет
"Тусовка камикадзе" в Киеве
В Киеве противники вакцинации от коронавируса устроили марш. Они ехали в столицу чуть ли не со всей Украины, однако сделать это смогли не все. Например, антивакцинаторам из Прикарпатья не удалось покинуть пределы области из-за отсутствия COVID-сертификатов.
Камельчук борется с вакцинацией
Нардеп от партии "Слуга народа" Юрий Камельчук заявил, что не хочет вакцинироваться от коронавируса. Ради работы в Верховной Раде он готов постоянно делать ПЦР-тесты.
"Нормальный" Тищенко
В Украине появились слухи, что Николай Тищенко может вернуться на телевидение и вести 2 развлекательных шоу. Нардеп пока это не подтвердил, но уже заявил, что люди соскучились и хотят видеть на телеэкране "нормальных".Больше выпусков программы "Вести.UA" можно посмотреть по ссылке.
Полный выпуск программы "Вести.UA" за 3 ноября: смотрите видео