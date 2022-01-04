Вести.UA. Жир: У Кивы все очень плохо с метафорами
4 января 2022 , 10:54Читати новину українською
Источник:"Вести.UA. Жир" на 24 канале
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