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Апокалипсис Азаренка

Белорусский пропагандист Григорий Азаренок в эфире заявил, что Беларусь и Россия ворвутся с севера и запада и разнесут Киев ядерными ракетами. Кроме того, добавил, что затем на месте нашей столицы поставят 300-метровый памятник Владимиру Путину.

Иногда они возвращаются

Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко написал заявление на вступление в политическую партию "Европейская солидарность". О своем триумфальном возвращении в политику он почему-то сообщил на съезде политической партии Виталия Кличко "Удар".

Требования "запоребрика"

Пресс-алкаше российского МИД Мария Захарова предложила Украине сложить оружие и отправить союзников. Однако украинцы могут рассмотреть требования "запоребрика" только тогда, когда Путин поцелует сам себя в гузно, побьет Кличко на ринге и выпьет Азовское море.

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Борец за китайскую демократию

Верховная Рада Украины не выдержала удара от COVID-19, поэтому после месяца недавних каникул нардепы ушли на двухнедельный карантин. В то время депутата Нестора Шуфрича заметили на Олимпиаде в Пекине. Наверное, поехал туда отстаивать свободу слова и человеческие права в целом.

Усатый дает заднюю

Москва продолжает наращивать военную силу вблизи украинской границы и стягивать туда технику. Напряжение растет, а мир готовится к великой войне. Однако все нипочем, поскольку самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что ее не будет.

Памятник для Коломойского

В Киеве могут приватизировать памятник "Родина-мать". Фирма, которая замахнулась на приватизацию принадлежит помощнице депутата от "Слуги народа". В то же время журналисты связывают эту компанию с олигархом Игорем Коломойским.

Певучий ректор

Ректор Киевского университета культуры Михаил Поплавский публикует видео, на которых проводит сексуальное образование. На этот раз говорилось о Камасутре.

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