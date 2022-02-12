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До теми Вчився у Скабєєвої: білоруський пропагандист назвав правління Лукашенка "божим чудом"

Апокаліпсис Азарьонка

Білоруський пропагандист Григорій Азарьонок в ефірі заявив, що Білорусь та Росія ввірвуться з півночі та заходу й рознесуть Київ ядерними ракетами. Крім того, додав, що потім на місці нашої столиці поставлять 300-метровий пам'ятник Володимиру Путіну.

Іноді вони повертаються

Колишній генеральний прокурор України Юрій Луценко написав заяву на вступ до політичної партії "Європейська солідарність". Про своє тріумфальне повернення в політику він чомусь повідомив на з'їзді політичної партії Віталія Кличка "Удар".

Вимоги "запоребрика"

Пресалкаше російського МЗС Марія Захарова запропонувала Україні скласти зброю та відправити союзників. Однак українці можуть розглянути вимоги "запоребрика" тільки тоді, коли Путін поцілує сам себе в гузно, поб'є Кличка на рингу та вип'є Азовське море.

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Борець за китайську демократію

Верховна Рада України не витримала удару від COVID-19, тож після місяця нещодавніх канікул нардепи пішли на двотижневий карантин. У той час депутата Нестора Шуфрича помітили на Олімпіаді в Пекіні. Напевно, поїхав туди відстоювати свободу слова й людські права загалом.

Вусатий дає задню

Москва продовжує нарощувати військову силу поблизу українського кордону та стягувати туди техніку. Напруга зростає, а світ готується до великої війни. Однак все дарма, оскільки самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що її не буде.

Пам'ятник для Коломойського

У Києві можуть приватизувати пам'ятник "Батьківщина-Мати". Фірма, яка замахнулась на приватизацію належить помічниці депутата від "Слуги народу". Водночас журналісти пов'язують цю компанію з олігархом Ігорем Коломойським.

Співучий еректор

Ректор Київського університету культури Михайло Поплавський публікує відео, на яких проводить сексуальну освіту. Цього разу мовилося про камасутру.

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