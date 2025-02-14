Просил, чтобы оставили меня там, – ветеран о страшном ранении, когда отказали левые конечности

Ветеран войны Артем Гекалюк, который ранее был командиром разведывательного взвода и внештатным медиком в группе спецназначения "Мангуст", на поле боя получил 2 ранения. После первого через месяц вернулся на фронт, однако впоследствии получил еще одно.

Первое ранение Артема было в ноги. Об этом он поделился с 24 Каналом, рассказав, что в тот день пехота штурмовала позиции российских оккупантов, а он (разведка) вместе с собратьями в штабе контролировал ситуацию, чтобы при ее осложнении выйти на помощь.

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Как получил первое ранение?

Российские войска в тот день начали отбиваться, а украинская пехота отходить, параллельно потеряв танк, он подорвался на мине. Артем Гекалюк рассказал, что надо было оказать собратьям помощь, и командир отправил его для этого.

"Мы с побратимом садимся в джип и едем. Сзади нас едет танк. Подъезжаем, я выпрыгиваю из джипа, говорю водителю спрятаться в посадку, а мы бежим вперед. Подбегаю к пехотинцу, капитану, говорю, что вот есть танк, чтобы взяли его и штурмовали дальше. Он ответил, что не пойдут штурмовать", - рассказал Гекалюк.

Военный передал об отбое штурма и приказал спрятать танк в посадку, потому что он стоял на дороге. Но у его собратьев, как он предположил, наверное это был первый выезд на танке и мало опыта.

"В это время прилетает мина. Мы падаем все. Я встаю, смотрю на капитана, а у него была перебита лучевая артерия. Зажимаю рукой, вытаскиваю его, накладываю турникет. Мой напарник говорит, что там есть "трехсотый". Начинаю бежать к нему и между нами падает мина", – описал события Гекалюк.

Поднявшись, Артем Гекалюк побежал к собрату, у него была перебита большеберцовая кость. Тогда военный задумался как будет тянуть его километр до джипа. В этот момент посмотрел на свои штаны и увидел кровь.

Я же перед этим передал командиру, что "трехсотых" – 3. Потом говорю: "Отбой, "трехсотых" – 4". Он спросил, кто четвертый. Говорю: "Я". Когда прилетела мина в танк, тогда и "затрехсотило",

– поделился ветеран войны.

Второе ранение произошло из-за вражеского БпЛА

Первое и второе ранение Артем Гекалюк получил на Донецком направлении вблизи Песков. Второй раз не заметил вражеский дрон, который сбрасывал мины. В тот день российские войска осуществляли штурм, а украинские бойцы отражали атаку.

"Я был в засаде, чтобы при необходимости выстрелить в российскую технику. Но, видимо, не так хорошо спрятался, как это сделал дрон надо мной. Помню вспышку перед лицом, начала болеть голова. Подбегает мой покойный побратим "Серго", погибший в Бахмуте, говорит, что я тяжелый "трехсотый". Я ему ответил, что все нормально, но мне прилетел осколок в голову, пробил каску. Потом меня вынесли полностью на броне", – рассказал Гекалюк.

Ветеран войны вспомнил, что когда собратья несли его, то группу сопровождал российский дрон, который постоянно сбрасывал мины. Тогда, по его словам, у него очень болела голова.

Я уже просил, чтобы оставили меня там. Помню, ребята постоянно падали, потому что прилетали мины. Соответственно, падал и я на носилках. Потом меня вынесли за посадку, положили в пикап и вывезли,

– поделился ветеран войны.

Раненых в Донецкой области тогда доставили в больницы украинские бойцы "Серго" и "Мишаня". Гекалюк вспомнил, что в тот день попросил, чтобы забрали его автомат, потому что надеялся вернуться на позицию в ближайшие дни. Однако потом потерял сознание на неделю, впал в кому.

Подробнее о том, как Артем Гекалюк пришел в себя, проходил реабилитацию и его истории любви с врачом Татьяной, с которой впоследствии создал семью, читайте в материале по ссылке: https://24tv.ua/istoriya-kohannya-viyskovogo-likarki-pro-poranennya-fronti-reabilitatsiyu.