Перше поранення Артема було в ноги. По це він поділився з 24 Каналом, розповівши, що того дня піхота штурмувала позиції російських окупантів, а він (розвідка) разом з побратимами у штабі контролював ситуацію, аби при її ускладненні вийти на допомогу.

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Як отримав перше поранення?

Російські війська того дня почали відбиватися, а українська піхота відходити, паралельно втративши танк, він підірвався на міні. Артем Гекалюк розповів, що треба було надати побратимам допомогу, і командир відправив його для цього.

"Ми з побратимом сідаємо в джип і їдемо. Ззаду нас їде танк. Під'їжджаємо, я вистрибую з джипа, кажу водієві сховатися у посадку, а ми біжимо вперед. Підбігаю до піхотинця, капітана, кажу, що ось є танк, щоб взяли його і штурмували далі. Він відповів, що не підуть штурмувати", - розповів Гекалюк.

Військовий передав про відбій штурму і наказав сховати танк в посадку, бо він стояв на дорозі. Але у його побратимів, як він припустив, напевно це був перший виїзд на танку і замало досвіду.

"В цей час прилітає міна. Ми падаємо всі. Я встаю, дивлюся на капітана, а в нього була перебита променева артерія. Затискаю рукою, витягую його, накладаю турнікет. Мій напарник каже, що там є "трьохсотий". Починаю бігти до нього й між нами падає міна", – описав події Гекалюк.

Підвівшись, Артем Гекалюк побіг до побратима, у нього була перебита великогомілкова кістка. Тоді військовий задумався як буде тягнути його кілометр до джипа. В цей момент подивився на свої штани й побачив кров.

Я ж перед цим передав командиру, що "трьохсотих" – 3. Потім кажу: "Відбій, "трьохсотих" – 4". Він запитав, хто четвертий. Кажу: "Я". Коли прилетіла міна в танк, тоді й "затрьохсотило",

– поділився ветеран війни.

Друге поранення сталося через ворожий БпЛА

Перше і друге поранення Артем Гекалюк отримав на Донецькому напрямку поблизу Пісків. Другого разу не помітив ворожий дрон, який скидав міни. Того дня російські війська здійснювали штурм, а українські бійці відбивали атаку.

"Я був у засідці, щоб за потреби вистрілити у російську техніку. Але, мабуть, не так добре заховався, як це зробив дрон наді мною. Пам'ятаю спалах перед обличчям, почала боліти голова. Підбігає мій покійний побратим "Сєрго", загинув у Бахмуті, каже, що я важкий "трьохсотий". Я йому відповів, що все нормально, але мені прилетів уламок в голову, пробив каску. Потім мене винесли повністю на броні", – розповів Гекалюк.

Ветеран війни пригадав, що коли побратими несли його, то групу супроводжував російський дрон, який постійно скидав міни. Тоді, з його слів, в нього страшенно боліла голова.

Я вже просив, щоб залишили мене там. Пам'ятаю, хлопці постійно падали, бо прилітали міни. Відповідно, падав і я на ношах. Потім мене винесли за посадку, поклали в пікап і вивезли,

– поділився ветеран війни.

Поранених на Донеччині тоді доставили в лікарні українські бійці "Сєрго" і "Мішаня". Гекалюк пригадав, що того дня попросив, аби забрали його автомат, бо сподівався повернутися на позицію найближчими днями. Однак потім втратив свідомість на тиждень, впав у кому.

Детальніше про те, як Артем Гекалюк отямився, проходив реабілітацію та його історію кохання з лікаркою Тетяною, з якою згодом створив сім'ю, читайте в матеріалі за посиланням: https://24tv.ua/istoriya-kohannya-viyskovogo-likarki-pro-poranennya-fronti-reabilitatsiyu.