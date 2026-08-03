Ветерану подразделения KRAKEN Глебу Новостройному предъявили подозрение по 6 статьям, – СМИ
Ветерану подразделения KRAKEN Глебу Новостройному предъявлены обвинения по 6 статьям Уголовного кодекса: от уклонения от военной службы до мошенничества. Ранее сообщалось, что "Днепрянин" может быть фигурантом дела об убийстве Игоря Комарова на Бали.
Об этом сообщает Суспильне со ссылкой на источники в судебных органах.
В чем именно обвиняют Глеба Новостройного?
Ветерана Глеба Новостройного правоохранители обвиняют в:
уклонении от военной службы;
подделке и использовании поддельного документа;
использовании поддельного документа, мошенничестве в больших размерах или совершенном организованной группой;
самовольном оставлении воинской части;
незаконном изготовлении, переделке или ремонте огнестрельного оружия;
служебном подлоге.
В то же время, по данным источников Суспильне, в квалификации подозрения "Днепрянину" отсутствуют упоминания о насильственных преступлениях.
Напомним, что 31 июля Печерский районный суд Киева поместил Глеба Новостройного под круглосуточный домашний арест.
О задержании Новостройного в Киеве 1 августа сообщил основатель подразделения KRAKEN Константин Немичев. Военный подчеркнул, что из неофициальных источников ему поступила информация, что "Днепрянина" могут привлечь к ответственности в связи с убийством Игоря Комарова на Бали.