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24 Канал Криминальные новости Ветерану подразделения KRAKEN Глебу Новостройному предъявили подозрение по 6 статьям, – СМИ
3 августа, 16:58
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Обновлено - 17:07, 3 августа

Ветерану подразделения KRAKEN Глебу Новостройному предъявили подозрение по 6 статьям, – СМИ

Владислав Кравцов

Ветерану подразделения KRAKEN Глебу Новостройному предъявлены обвинения по 6 статьям Уголовного кодекса: от уклонения от военной службы до мошенничества. Ранее сообщалось, что "Днепрянин" может быть фигурантом дела об убийстве Игоря Комарова на Бали.

Об этом сообщает Суспильне со ссылкой на источники в судебных органах.

В чем именно обвиняют Глеба Новостройного?

Ветерана Глеба Новостройного правоохранители обвиняют в:

  • уклонении от военной службы;

  • подделке и использовании поддельного документа;

  • использовании поддельного документа, мошенничестве в больших размерах или совершенном организованной группой;

  • самовольном оставлении воинской части;

  • незаконном изготовлении, переделке или ремонте огнестрельного оружия;

  • служебном подлоге.

В то же время, по данным источников Суспильне, в квалификации подозрения "Днепрянину" отсутствуют упоминания о насильственных преступлениях.

Напомним, что 31 июля Печерский районный суд Киева поместил Глеба Новостройного под круглосуточный домашний арест.

О задержании Новостройного в Киеве 1 августа сообщил основатель подразделения KRAKEN Константин Немичев. Военный подчеркнул, что из неофициальных источников ему поступила информация, что "Днепрянина" могут привлечь к ответственности в связи с убийством Игоря Комарова на Бали.

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