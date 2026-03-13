Не пускать в Шенген: лидеры 8 стран ЕС призвали запретить въезд бывшим воинам России

Лидеры 8 стран-членов Евросоюза обратились к руководству блока с призывом подготовить запрет на въезд в Шенгенскую зону одной из категорий лиц. Речь идет о людях, которые воевали в рядах российской армии.

Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

Что известно о призыве стран ЕС о запрете въезда военным России?

Гитанас Науседа рассказал, что лидеры всех трех государств Балтии, Польши, Финляндии, Швеции, Германии и Румынии обратились к президенту Европейского совета Антониу Кошти и президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.

Все руководители объяснили свои предостережения относительно угрозы, которую могут представлять в случае въезда в Европу бывшие российские воины.

По нашему мнению, один из самых серьезных и постоянных рисков – это потенциальный въезд в Шенгенскую зону бывших и ныне действующих военнослужащих-комбатантов в армии РФ. Въезд таких лиц может иметь серьезные последствия для безопасности всех стран-членов,

– подчеркнул президент Литвы.

Он отметил, что из-за этого немедленно нужны решительные и скоординированные действия, чтобы предотвратить негативные последствия.

Какие страны уже начали внедрять запрет на въезд российских военных?