24 Канал Новости мира Не пускать в Шенген: лидеры 8 стран ЕС призвали запретить въезд бывшим воинам России
13 марта, 13:51
3

Не пускать в Шенген: лидеры 8 стран ЕС призвали запретить въезд бывшим воинам России

Владислав Кравцов
Основные тезисы
  • Лидеры 8 стран ЕС призвали запретить въезд в Шенген бывшим военным России из-за угрозы безопасности.
  • К призыву присоединились лидеры Балтии, Польши, Финляндии, Швеции, Германии и Румынии, обратившись к руководству ЕС.

Лидеры 8 стран-членов Евросоюза обратились к руководству блока с призывом подготовить запрет на въезд в Шенгенскую зону одной из категорий лиц. Речь идет о людях, которые воевали в рядах российской армии.

Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

Что известно о призыве стран ЕС о запрете въезда военным России?

Гитанас Науседа рассказал, что лидеры всех трех государств Балтии, Польши, Финляндии, Швеции, Германии и Румынии обратились к президенту Европейского совета Антониу Кошти и президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.

Все руководители объяснили свои предостережения относительно угрозы, которую могут представлять в случае въезда в Европу бывшие российские воины.

По нашему мнению, один из самых серьезных и постоянных рисков – это потенциальный въезд в Шенгенскую зону бывших и ныне действующих военнослужащих-комбатантов в армии РФ. Въезд таких лиц может иметь серьезные последствия для безопасности всех стран-членов, 
– подчеркнул президент Литвы.

Он отметил, что из-за этого немедленно нужны решительные и скоординированные действия, чтобы предотвратить негативные последствия.

Какие страны уже начали внедрять запрет на въезд российских военных?

  • В январе 2026 года Эстония начала продвигать в Европейском Союзе инициативу по запрета въезда в Шенгенскую зону для всех, кто служил в российской армии и участвовал в боевых действиях против Украины.

  • В Таллинне объясняют, что такие бывшие военные могут представлять серьезную угрозу безопасности. По мнению эстонских властей, они способны стать "золотым активом" для российских спецслужб или криминальных структур.

  • Тем не менее, Эстония на национальном уровне запретила въезд 261 человеку, которые воевали на стороне России против Украины. Министр иностранных дел Эстонии заявил, что это только начало и призвал другие страны сделать то же самое.

  • Литва готовится запретить въезд в страну российским военным, которые принимали участие в войне против Украины.