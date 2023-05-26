"Высококлассный автомобиль": Резников протестовал вездеход "Богун"

Автомобиль "Богун" ранее использовался для нужд ГСЧС. Уже два модернизированных вездехода отправились на фронт.

Вездеход "Богун" – украинская технология. Ранее машины использовали ГСЧС, но для военных нужд у машин забрали кабину как таковую, вместо этого оборудовали места для личного состава.

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Резников протестовал вездеход

Министр обороны Украины Алексей Резников подтвердил, что переоборудованный для военных нужд вездеход "Богун" – "высококачественный автомобиль".

В настоящее время другие подразделения испытывают технику, устанавливают разного типа вооружения для использования в военных действиях. Есть даже версия медицинского эвакуатора. Более того, есть уже и заявки от отдельных командующих,

– рассказал Резников.

Он считает, что вездеходы понадобятся военным в плавнях Херсонщины и добавят проблем врагам. Уже два "Богуна" отправились на фронт.

Также Резников отметил, что главной ценностью для Украины остается жизнь и здоровье людей. И качественная техника и оружие важны для этого. И, несмотря на поддержку партнеров, которые будут помогать Украине до победы, развитие собственного ВПК является одним из приоритетных направлений для министерства обороны.

Резников протестовал вездеход "Богун" / Видео из фейсбука Алексея Резникова

Что известно о вездеходе "Богун"

"Богунов" производит киевская компания "Квадро Интернешнл", и создавали его как спасательный автомобиль повышенной проходимости с колесной формулой 4х4. До начала полномасштабного вторжения автомобили использовали для ликвидации чрезвычайных ситуаций и спасения людей из сугробов, сыпучих почв и водных препятствий.

При создании "Богун" был рассчитан на шесть человек, учитывая двух пострадавших, которых можно было разместить на носилках. Спасательный вездеход оснащен специальным звуковым сигнальным устройством, светодиодными фарами и стробоскопами, видеорегистратором и GPS-навигатором.

Первые 10 вездеходов ГСЧС получила в начале 2020 года. Уже через несколько месяцев в службе начали их использовать – в частности, во время весеннего наводнения на Западе Украины.

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