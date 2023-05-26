Всюдихід "Богун" – українська розробка. Раніше автівки використовували ДСНС, та для військових потреб в машин забрали кабіну як таку, натомість обладнали місця для особового складу.

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Резніков протестував всюдихід

Міністр оборони України Олексій Резніков підтвердив, що переобладнаний для військових потреб всюдихід "Богун" – "високоякісна автівка".

Наразі інші підрозділи випробовують техніку, встановлюють різного типу озброєння для використання у військових діях. Є навіть версія медичного евакуатора. Ба більше, є вже й заявки від окремих командувачів,

– розповів Резніков.

Він вважає, що всюдиходи знадобляться військовим у плавнях Херсонщини та додадуть негараздів ворогам. Вже два "Богуни" відправилися на фронт.

Також Резніков зауважив, що головною цінністю для України лишаються життя та здоров'я людей. І якісна техніка та зброя важливі для цього. І попри підтримку партнерів, що допомагатимуть Україні до перемоги, розвиток власного ВПК є одним з пріоритетних напрямків для міністерства оборони.

Резніков протестував всюдихід "Богун" / Відео з фейсбука Олексія Резнікова

Що відомо про всюдихід "Богун"

"Богунів" виготовляє київська компанія "Квадро Інтернешнл", і створювали його як рятувальний автомобіль підвищеної прохідності з колісною формулою 4х4. До початку повномасштабного вторгнення автомобілі використовували для ліквідації надзвичайних ситуацій та порятунку людей з снігових заметів, сипучих ґрунтів та водних перешкод.

Під час створення "Богун" був розрахований на шістьох осіб, враховуючи двох потерпілих, яких можна було розмістити на ношах. Рятувальний всюдихід оснащений спеціальним звуковим сигнальним пристроєм, світлодіодними фарами та стробоскопами, відеореєстратором та GPS-навігатором.

Перші 10 всюдиходів ДСНС отримала на початку 2020 року. Вже за кілька місяців у службі почали їх використовувати – зокрема під час весняної повені на Заході України.

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