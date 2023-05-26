Про це 24 Каналу розповів експерт Defence Express Іван Киричевський. За його словами, зараз починається певний багатомісячний збір різних ракет та інших засобів ураження під винищувачі F-16.
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AIM-9 – це ракети класу "повітря – повітря" ближнього радіуса дії. І не важко здогадатися, що їх будуть використовувати саме на західних винищувачах.
Я думаю, що це починається такий собі багатомісячний збір боєзапасів західних зразків під F-16. Бо навіщо займатися інтеграцією західних ракет ближнього радіуса дії, якщо в нас поки достатньо аналогів на кшталт Р-60 чи Р-73,
– зауважив Киричевський.
Західні авіаційна зброя досить дорога
Як наголосив Киричевський, за підсумками зустрічі "Рамштайн-12" відомо, що серед міжнародних партнерів є певна авіаційна коаліція. Очевидно, що там готові створити спецфонд, з якого фінансуватимуть видатки на розгортання F-16 в Україні.
Можливо, Міллі дещо гіперболізує, коли каже, що на розгортання ескадрильї F-16 в Україні потрібно 2 мільярди доларів. Але концептуально він правий. Розхідники будуть дорогими. До прикладу, там потрібне авіаційне паливо західного стандарту. Його потрібно буде підвозити. І воно теж коштуватиме дорого,
– зауважив Киричевський.
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Цілком ймовірно, що подальші передачі різного авіаційного озброєння для України не оголошуватимуть публічно. Зараз триватиме певний непублічний процес збору усього необхідного.
F-16 для України: коротко
- Київ упродовж усього повномасштабного вторгнення закликав міжнародних партнерів передати винищувачі F-16. Адже радянська авіація вже потроху доживає свого віку.
- На початку 2023 року президент Джо Байден наголосив, що США не постачатимуть Україні літаків. Однак він нічого не говорив про реекспорт. Утім, вже в травні Байден розповів, що Штати таки навчатимуть українських пілотів.
- Видання Bloomberg з посиланням на джерела повідомляє, що Україна може отримати винищувачі F-16 від Нідерландів.