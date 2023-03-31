Народы, находящиеся под колониальным гнетом Москвы, собираются на 6-й форум в США

Лидеры региональных движений и представители коренных народов России анонсировали очередной Форум свободных народов пост-России. Шестой форум состоится с 25 по 28 апреля в нескольких городах США.

В нем примут участие не только представители движений порабощенных народов и регионов России, но и аналитики, политики, дипломаты, эксперты, ученые и общественные деятели разных стран. В частности, 12-й Министр иностранных дел Украины, соучредитель Центра национальной устойчивости и развития Павел Климкин.

Предыдущее мероприятие В Европарламенте состоится 5-й Форум свободных народов пост-России

Когда состоится Форум и кто будет участвовать

Форум "Новое будущее Северной Евразии: архитектура построссийского пространства" будет хабом для общения, аналитики, дискуссий и поиска лучших решений по деколонизации и деимпериализации России.

То, что мы делаем, – это антиколониальная и национально-освободительная борьба против Кремля, империализма Московии,

– отметили организаторы VI Форума.

Он состоится в трех городах Штатов:

25 и 26 апреля в Вашингтонском институте Хадсона,

27 апреля в мэрии Филадельфии,

28 апреля в Украинском Институте Америки в Нью-Йорке.

В ходе него состоится серия публичных мероприятий, в которой примут участие более 20 представителей движений порабощенных народов и регионов. А также представители, аналитики, политики, дипломаты, эксперты, ученые, общественные деятели из США, Канады и Европы.

Следует отметить, что подробную информацию с расписанием выступлений и списком всех спикеров опубликуют позже, 12-15 апреля, ведь процесс приглашения все еще продолжается.

На Форуме будут рассмотрены глобальные вопросы и стратегии освобождения порабощенных народов России

Во время Форума участники попытаются дать ответы на несколько очень важных вопросов, в частности, о возможности избежать Третьей мировой войны и ядерных ударов, укрепления и расширения всех авторитарных и тоталитарных режимов.

Также будут рассмотрены возможности создания новой архитектуры глобальной и региональной безопасности, стратегия Win-Win, в рамках которой можно помочь порабощенным нациям и регионам освободиться от века имперской оккупации и эксплуатации Россией. В частности, от "репрессий, нищеты, геноцидов, депортаций, бессмысленных имперских захватнических войн, потери памяти, разрушения экосистем и экоцидов, изоляции и других прелестей "русского мира".

Настоящий "русский мир" – это, прежде всего, насилие и несвобода, гнет, рабство, коррупция, психические травмы, ГУЛАГи, церковь, полностью контролируемая ФСБ; чекисты, кумовство, доведенная до абсурда бюрократия, переписывание истории, рентная олигархия, искусственный голод, пытки со стороны спецназа и изнасилование со стороны полиции, лингвоциды, доносы, тотальная сокрушительная эксплуатация недр,

– отметили организаторы Форума.

Они подчеркнули, что даже в своем названии Московия-империя совершила интеллектуально-историческую кражу и манипулятивную монополизацию славянства, с которым она имеет еще меньше общего, чем с настоящим реальным. Речь идет о присвоении названия Руси.

Опасность неделимой России и преимущества освобождения порабощенных народов

Организаторы Форума подчеркнули, что Россия – это совсем не о балете, Толстом, Чайковском, Третьяковской галерее и других клише и стереотипах. Эти вещи лишь продвигают в мире пропагандистские нарративы о "величии единой и неделимой Руси" как монолите и позволяют посеять обеспокоенность рисками окончательного демонтажа Московской империи путем ее полной деколонизации. Однако страхи перед демонтажем России и риски, с которыми может столкнуться мир, "достаточно быстро и легко можно нивелировать системной работой".

Конечно, переходный период может породить определенную турбулентность, однако "создание новых независимых государств, особенно при инициативном и конструктивном участии свободного мира, будет иметь в десять раз больше преимуществ, чем негативов".

Если Россия останется единой и неделимой страной, а деколонизации не произойдет, то в мире останется государство-агрессор со вторым по величине ядерным арсеналом в руках тирана и армией, "которой руководят посредственности, невежды и коррупционеры". Которая к тому же одной рукой экспортирует ядерные технологии в подобные ей государства, а другой спонсирует терроризм в разных уголках мира. К тому же, подкупает политиков и журналистов цивилизованных стран и вмешивается в выборы.

Страна, которая считает себя выше других народов и может пойти "освобождать" и другие государства, и которая при этом не останавливается во внутренних репрессиях, убийствах, актах геноцида, пытках и т.д. Страна, использующая собственные ископаемые как инструмент воздействия, принуждения, агрессии и насилия.

Хотели бы вы, чтобы и дальше была изолированная от цивилизованного мира, но единая Россия, ее дрейф в полную зависимость и вассалитет от КНР, что бы укрепить режим нового императора Поднебесной с очень нездоровыми "амбициями", комплексами, запросами?

– уточнили организаторы.

Вместо этого плеяда новых независимых государств не будут создавать военной угрозы для других и могут стать нормальными торговыми партнерами. Такие страны будут выгоднее неделимой и изолированной России соседним странам и мировой архитектуре безопасности в целом.