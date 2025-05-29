В Балтийском море российский эсминец преследовал немецкий фрегат: в Германии отреагировали

Российский эсминец "Вице-адмирал Кулаков" в Балтийском море сопровождал немецкий фрегат "Бавария" в порт Росток. В Германии обеспокоены инцидентом.

Там считают, что нужно защитить немецкие порты от российских угроз как можно скорее. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Kieler Nachrichten.

Смотрите также Россия увеличивает военный трафик в Финском заливе: в Финляндии прокомментировали

Что известно о преследовании немецкого фрегата российским эсминцем

По данным издания, 26 мая фрегат "Бавария" пришвартовался в Ростоке. Когда он отправился в порт Варнемюнде, на горизонте появился российский эсминец "Вице-адмирал Кулаков" и начал следовать за немецким судном.

Стоит заметить, что фрегат "Бавария" и подводная лодка U 33 участвовали в учениях с другими подразделениями НАТО в Северной Атлантике. Именно тогда, как пишут российские источники, эсминцы "Североморск" и "Вице-адмирал Кулаков" вышли со своей базы в Кольском заливе, чтобы осуществить маневры по противолодочной обороне.

В российских вооруженных силах заявили, что 20 мая судна завершили боевую подготовку в Баренцевом море. Однако, пока "Североморск" оставался в Северной Атлантике, "Вице-адмирал Кулаков" отправился на юг вдоль норвежского побережья в направлении фрегата "Бавария".

Заметим, что последний раз он был в Балтийском море летом 2021 года во время военно-морского парада.

"Вице-адмирал Кулаков" является 163-метровым боевым судном, которое оснащено ракетами, торпедами и зенитными комплексами. У Bild пишут, что в немецком правительстве обеспокоены из-за этого инцидента.

Мы должны как можно скорее защитить наши порты от растущих российских угроз, в частности путем защиты инфраструктуры, увеличения инвестиций в кибербезопасность и переоборудования мостов для танков,

– говорит координатор морского сообщения Федерального правительства Германии Кристоф Плосс.

Отметим, что российские угрозы в море растут. В частности, в апреле в эстонских водах задержали российский нефтяной танкер под названием Kiwala. Это судно занимается экспортом российской сырой нефти и нефтепродуктов в третьи страны.