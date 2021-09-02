Вице-премьер Резников прокомментировал возможность силового возвращения Крыма

Алексей Резников оценил возможность силового возвращения Крыма. Он заверил, что освобождение возможно только политико-дипломатическим путем.

Также вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины заверил, что это произойдет "достаточно быстро". Об этом он сказал во время интервью.

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Резников рассказал о возможности освобождения Крыма

Я считаю, что мы не сможем освободить Крым военным путем. Современная стратегия – политико-дипломатический путь,

– сказал Резников.

По мнению министра, она включает мощный юридический фронт всего цивилизованного мира против России. Так как от действий Кремля на море уже страдают и другие страны, включая государства НАТО.

Более того, Резников заверил, что мир очень быстро меняется, а с ним – "перспективы России как страны-бензоколонки".

Думать, что Россия и дальше будет держаться на нефти и газе – это ошибка. Европа говорит: к 2030 году мы откажемся от бензиновых двигателей,

– объяснил Резников.

Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины также заверил:

"мы увидим деоккупацию достаточно быстро";

она пройдет с согласия руководства России, потому что у них просто другого варианта не будет;

"руководство России еще будет возлагать цветы к монументам жертв российской агрессии. И это не шутка".

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