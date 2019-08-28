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      Вице-спикером новой Рады будет депутат от "Батькивщины" Елена Кондратюк, – СМИ

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      Елена Кондратюк – самый вероятный вице-спикер новой Рады
      Елена Кондратюк – самый вероятный вице-спикер новой Рады / ytimg.com

      29 августа в Верховной Раде будут выбирать вице-спикером представительницу "Батькивщины" – Елену Кондратюк. Она работает народным депутатом с 2007 года.

      О достижении договоренности касательно кандидатуры Елены Кондратюк сообщило издание LB.ua.

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      Раньше называли других претендентов на должность заместителя председателя парламента. В частности, Ирину Констанкевич – от мажоритарщиков-самовыдвиженцев и Мустафу Джемилева – от "Европейской солидарности".

      Что делает заместитель спикера?
      Заместитель спикера или вице-спикер выполняет поручения председателя парламента, замещает его при необходимости и если отсутствует первый вице-спикер. А еще – взаимодействует с судами (формально, потому что суды после реформы не подконтрольны парламенту). Также это лицо обеспечивает информирование о деятельности ВР и зачитывает пятничные обращения депутатов.

      Ранее "Оппозиционная платформа – За жизнь" заявляла, что будет выдвигать кандидата на пост вице-спикера, но так этого и не сделала. А "Голос" публично отказался от должности вице-спикера. "Батькивщина" же 23 августа сняла кандидатуру, которую перед тем выдвигали, а потом опять же эту самую кандидатуру выдвинули – Елену Кондратюк.

      Что известно о Елене Кондратюк: коротко

      Родилась в 1970 году во Львове. Образование получила в Университете имени Франко, является кандидатом исторических наук.

      С 2007 года от "Батькивщины" неоднократно избиралась депутатом ВР, была членом Комитета Рады по вопросам свободы слова.

      В 2012 – 2014 годах была заместителем члена Делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы.

      В 2019 в списке партии Юлии Тимошенко шла под 5-м номером.

      Муж Елены Кондратюк, Александр Богуцкий, директор канала ICTV. Вместе воспитывают дочь.

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      Теги: Новости Украины Новости политики ВО Батькивщина Верховная Рада
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