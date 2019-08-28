Віце-спікером нової Ради буде депутатка від "Батьківщини" Олена Кондратюк, – ЗМІ

29 серпня у Верховній Раді обиратимуть віце-спікером представницю "Батьківщини" – Олену Кондратюк. Вона народним депутатом працює з 2007 року.

Про досягнення домовленості щодо кандидатури Олени Кондратюк повідомило видання LB.ua.

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Раніше називали інших претендентів на посаду заступника голови парламенту. Зокрема, Ірину Констанкевич – від мажоритарників-самовисуванців і Мустафу Джемілєва – від "Європейської солідарності".

Що робить заступник спікера? Заступник спікера або віце-спікер виконує доручення голови парламенту, заміняє його за потреби і якщо відсутній перший віце-спікер. А ще – взаємодіє з судами (формально, бо суди після реформи не підконтрольні парламенту). Також ця особа забезпечує інформування про діяльність ВР й зачитує п'ятничні звернення депутатів.

Раніше "Опозиційна платформа – За життя" заявляла, що висуватиме кандидата на посаду віце-спікера, але так цього і не зробила. А "Голос" публічно відмовився від посади віце-спікера. "Батьківщина" ж 23 серпня зняла кандидатуру, яку перед тим висували, а згодом знову ж цю саму кандидатуру висунули – Олену Кондратюк.

Що відомо про Олену Кондратюк: коротко

Народилася 1970 року у Львові. Освіту здобула в Університеті імені Франка, є кандидатом історичних наук.

Із 2007 року від "Батьківщини" неодноразово обиралася депутатом ВР, була членкинею Комітету Ради з питань свободи слова.

У 2012 – 2014 роках була заступником члена Делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи.

У 2019 у списку партії Юлії Тимошенко йшла під 5-м номером.

Чоловік Олени Кондратюк – Олександр Богуцький, директор каналу ICTV. Разом виховують доньку.