Вице-спикер парламента Венгрии Дора Дуро отметилась скандальным заявлением. Она сказала, что для вступления Украины в НАТО нужно "соглашение-одобрение" России.

Об этом она сказала в интервью российскому изданию "Известия". По словам Дуро, Будапешт не видит никаких обстоятельств, которые позволили бы поддержать расширение НАТО, приняв в блок Украину, передает 24 Канал.

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Скандальное заявление вице-спикера парламента Венгрии

"Пока границы Украины оспариваются и продолжается вооруженный конфликт, даже собственные правила НАТО исключают присоединение Киева к Альянсу", – заявила она.

Затем она выдвинула условие вступления Украины в НАТО, которым, по ее словам, должно стать согласие России.

"Без риска начала войны вступление Украины возможно только в том случае, если Россия одобрит это в виде определенного соглашения", – заявила представитель венгерского парламента.

Дуро также раскритиковала Киев за якобы "притеснения" национальных меньшинств.

"Украинское руководство не желает гарантировать элементарные права венграм, румынам, российским и другим меньшинствам в стране, пытается ограничить их существующие права, особенно в сфере использования языка. В свете увеличения военной помощи Киев еще меньше хочет идти на компромисс и гарантировать адекватные права коренному венгерскому населению Закарпатья", – сказала она.

Дуро заявила, что украинские власти могли бы сделать "правильный шаг" в этом направлении и дать Закарпатской области и другим регионам территориальную автономию.

Все члены Альянса поддерживают членство Украины