Иначе "мы все окажемся в войне": Байден объяснил, каким видит путь Украины в НАТО

Соединенные Штаты Америки готовы предложить Украине гарантию безопасности аналогичные предоставляемым Израилю, не обязывая Украину вступать в Североатлантический альянс.

Об этом заявил американский президент Джо Байден. По его словам, США готовы взять на себя десятилетнее обязательство обеспечить безопасность Украины. В рамках этих гарантий предусмотрена военная и финансовая помощь, а также возможность совместного производства.

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Израильская модель

. После полномасштабного вторжения украинское правительство подало официальную заявку на вступление в НАТО. Члены Североатлантического союза неоднократно отмечали, что процесс присоединения Украины к НАТО возможен только после окончания войны и достижения стабильности.

Такие гарантии безопасности – это 10-летнее обязательство, которое берут на себя США. Они предполагают предоставление пакетов военной и финансовой помощи, а также возможность совместного производства.

Пока будет продолжаться процесс вступления Украины в НАТО, а этот процесс не является быстрым, США готовы обеспечить Украине безопасность по образцу Израиля – если будет прекращение огня и мирное соглашение в войне с Россией,

– говорится в статье.

Однако Украина продолжает стремиться получить сигнал поддержки своего членства в НАТО и надеется получить его на предстоящем саммите Альянса, который состоится в Вильнюсе 11-12 июля.

На что может надеяться Украина